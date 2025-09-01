Destaca Gobernador Salomón Jara transformación de Oaxaca en primer año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum (11:30 h)

Ciudad de México, 1 de septiembre. En el marco del Primer Informe de Gobierno que rinde este lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el Gobernador Salomón Jara Cruz aseguró que el segundo piso de la transformación ha encontrado en Oaxaca un terreno fértil y un aliado estratégico.

Al encabezar la conferencia de prensa desde Ciudad de México, el Mandatario estatal afirmó que los valores de soberanía, dignidad y esperanza, así como, un enfoque humanista; impregnados en cada una de las acciones que promueve el Gobierno de México para garantizar bienestar y prosperidad para el país; también guían las políticas públicas de la Primavera Oaxaqueña.

“En este su primer año, le decimos a la Presidenta Claudia Sheinbaum: ¡Cuente con Oaxaca! Cuente con nuestro pueblo y nuestro gobierno como ejemplos de lealtad y congruencia. Cuente con este pueblo trabajador y noble que, mano a mano con su gobierno, está escribiendo su propia historia de éxito y contribuyendo con orgullo al engrandecimiento de nuestra nación”, externó.

Jara Cruz resaltó la suma de esfuerzos e inversiones importantes con el Gobierno de México, que se han destinado a proyectos estratégicos que hoy permiten que Oaxaca sea el estado con mayor dinamismo del sureste de México, al registrar 13.8 por ciento en el incremento de la economía estatal y la reducción de la pobreza en un 6.8 por ciento entre 2022 y 2024.

De esta manera agradeció en todo lo que vale los apoyos federales otorgados que se han convertido en derechos constitucionales que, con responsabilidad; su gobierno los ha fortalecido a través de una política de bienestar propia, con programas sociales financiados con recursos estatales, enfocados prioritariamente a reparar la deuda histórica con los pueblos y comunidades.

Destacó que a la par de los programas sociales: “Salud Casa por Casa” y “Pensión para mujeres de 60 a 64 años”, impulsados por el Gobierno de México; la Primavera Oaxaqueña creó “Farmacias Bienestar” y “Mujeres Primavera”, que entregan medicamentos gratuitos, así como, recursos directos y sin intereses a las microempresarias.

En este primer año de gestión, destaca también la inversión histórica de 7 mil millones de pesos para la construcción de Ciudad Salud, la cual albergará dos hospitales nuevos de especialidad: 1 del IMSS y 1 del ISSSTE.

Con el avance del Tren Interoceánico, el Gobierno de Oaxaca también impulsa la inauguración y rehabilitación de caminos rurales, carreteras alimentadoras, sistemas de agua potable y acciones de infraestructura con las “Obras Primavera”.

El invaluable apoyo de la Guardia Nacional, Marina y el Ejército, ha contribuido a la profesionalización de la Policía Estatal, recuperado espacios públicos y lanzado programas estratégicos para atender las causas estructurales de la violencia; que hoy permite que Oaxaca sea el quinto estado más seguro del país.

“Este es el fruto de la alianza, la visión de nación de la Presidenta Sheinbaum y el ejemplo de la Primavera Oaxaqueña; un gobierno del pueblo y para el pueblo que da resultados”, finalizó el Mandatario estatal.

