Después de 27 años de matrimonio, Bill Gates, el cuarto hombre más rico del mundo y su esposa Melinda se divorcian (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de mayo. Bill Gates, el cuarto hombre más rico del mundo con una fortuna de unos 130.000 millones de dólares, y su esposa Melinda se divorcian después de 27 años de matrimonio.

El fundador de Microsoft, de 65 años, y su esposa de 56 años, anunciaron la separación a través de Twitter el lunes, y ambos publicaron la misma declaración conjunta que decía: “ Después de mucho pensar y trabajar, hemos hecho el decisión de poner fin a nuestro matrimonio.

“Durante los últimos 27 años, hemos criado a tres niños increíbles y construido una base que funciona en todo el mundo para permitir que todas las personas lleven vidas saludables y productivas. Continuamos compartiendo nuestra creencia en esa misión y continuaremos trabajando juntos en la fundación, pero ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas.

“Pedimos espacio y privacidad para nuestra familia mientras comenzamos a navegar en esta nueva vida”.

La pareja tiene tres hijos: Jennifer, de 25 años; Rory, 21 años; y Phoebe, 18.

El anuncio se produce menos de dos semanas después de que hicieron su última aparición pública, virtualmente, en un evento de COVID para trabajadores de la salud.

Gates ya era multimillonario y se casó con Melinda a principios de la década de 1990. Fundó Microsoft en 1975 y se convirtió en el multimillonario más joven del mundo en 1987 a la edad de 31 años. También conoció a Melinda ese año cuando ella trabajaba en la empresa donde él se desempeñaba como CEO.

Se casaron seis años después, pero él deliberó sobre ello y, según entrevistas anteriores dadas por Melinda, incluso hizo una lista de pros y contras del matrimonio en una pizarra.

No está claro si la pareja tiene un acuerdo prenupcial que los ayude a navegar dividiendo su riqueza.

La pareja aparece con sus tres hijos en una foto familiar de 2019. Los niños: Jennifer (centro), Rory (derecha) y Phoebe (izquierda) ahora tienen 25, 21 y 18 años.

La pareja aparece durante una aparición de Zoom el 19 de abril en One World: Together At Home, una transmisión especial para apoyar a los trabajadores de la salud.

El divorcio, aunque uno de los más caros de la historia, no es el más caro.

Ese título es para Jeff Bezos, el fundador de Amazon que dividió su fortuna de $ 150 mil millones con su esposa MacKenzie en 2019 después de que se revelara su romance con Lauren Sánchez.

Gates cofundó Microsoft en 1975, casi 20 años antes de casarse con Melinda. La compañía ganó $ 1 millón en ventas en 1978 y en 1987, se había convertido en el multimillonario más joven del mundo. Conoció a Melinda ese año. Se muestran en 1998.

Ambos, a diferencia de Bezos, son parte de The Giving Pledge, una colección de las personas más ricas del mundo que han prometido dedicar al menos la mitad de sus fortunas a la caridad.

Durante el último año, la Fundación Bill y Melinda Gates se ha centrado en el desarrollo y distribución de vacunas COVID-19 en todo el mundo.

Hasta diciembre, la fundación había comprometido un total de $ 1,75 mil millones para la respuesta a la pandemia mundial.

En su declaración del lunes, los Gates prometieron continuar ese trabajo juntos después de su separación.

La pareja se conoció en 1987 cuando Melinda trabajaba en Microsoft como gerente de proyectos y estaba sentada junto a Gates en una cena de negocios.

Melinda describió la reunión en su biografía de 2019, The Moment of Lift, escribiendo: “ Llegué tarde y todas las mesas estaban llenas excepto una, que todavía tenía dos sillas vacías una al lado de la otra. Me senté en uno de ellos. Unos minutos más tarde, llegó Bill y se sentó en el otro.

Después de un año de salir juntos, Gates hizo una lista de los pros y los contras de casarse.

‘Sabes, nos queríamos mucho el uno al otro y solo había dos posibilidades: o íbamos a romper o nos íbamos a casar’, dijo Bill en un documental de Netflix sobre su vida.

Ella ha contado en broma cómo hizo un levantamiento de pros y contras de si deberían casarse o no en una pizarra. Finalmente se casaron en un campo de golf en la isla hawaiana de Lanai en 1994, y dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, Jennifer, en 1996.

En 2019, poco después de su 25 aniversario de bodas, Melinda dio una rara entrevista a The Sunday Times en la que reveló cómo Bill luchaba por equilibrar el trabajo con la familia.

“Acabamos de llegar a un punto en la vida en el que Bill y yo podemos reírnos de más cosas.

“Y, créame, puedo recordar algunos días que fueron increíblemente duros en nuestro matrimonio en los que pensaba:” ¿Puedo hacer esto? “, Dijo.

Bill fundó Microsoft en 1975 con Paul Allen. Se desempeñó como CEO hasta 2000 y luego pasó a ocupar el puesto de director. Se retiró de la junta de Microsoft y de la junta de Berkshire Hathaway en marzo de 2020 para dedicar más de su tiempo a la filantropía.

Antes de unirse a Microsoft, Melinda asistió a la élite de la Universidad de Duke en Carolina del Norte.

Creció en Texas, hija de un ingeniero aeroespacial y ama de casa. Bill también creció privilegiado en Seattle. Abandonó Harvard para dedicarse a Microsoft en la década de 1970. Su padre era un destacado abogado y su madre formaba parte del directorio de las sociedades financieras de cartera.

En 2015, Melinda fundó la firma de inversión Pivotal Ventures, que confirmó la separación de la pareja el lunes.

