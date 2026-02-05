Despliega Policía Vial operativo por etapa estatal de Ciclismo Conade 2026 (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. La Policía Vial Estatal desplegará este viernes 6 y sábado 7 de febrero, un dispositivo de seguridad con motivo del desarrollo de la etapa estatal de ciclismo de la Olimpiada Nacional Conade 2026, en distintos tramos carreteros del estado.

En la primera fecha, el operativo se implementará en la carretera federal 190, a la altura del municipio de Santa María del Tule, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las y los ciclistas, espectadores y automovilistas.

Por esta etapa, se mantendrá cerrada la vialidad en el libramiento del Tule, a la altura de la terminal de Petróleos Mexicanos (Pemex), en un horario de 7:00 a 14:00 horas. La circulación se canalizará a la carretera federal 190.

Las actividades continuarán el sábado 7 de febrero con una ruta que iniciará en la carretera federal 175, del monumento a Benito Juárez en San Sebastián Tutla, al oriente de la zona metropolitana, hacia el crucero conocido como la “Y” de San Andrés Huayápam.

Para esta etapa, se cerrará la circulación vehicular en un sentido de la vialidad, activando el par vial en el carril contrario de esta carretera.

Durante ambos días de competencia, se contará con 25 elementos viales estatales, quienes realizarán acciones de seguridad y prevención de accidentes, apoyados con patrullas y motopatrullas.

La corporación exhorta a la ciudadanía tomar previsiones, atender las indicaciones del personal y utilizar rutas alternas establecidas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir