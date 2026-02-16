Despliega Gabinete de Seguridad operativo inmediato tras atentado contra el director de la policía municipal de Pluma Hidalgo (11:35 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. En respuesta inmediata a los hechos violentos registrados en contra el director de la policía municipal de Pluma Hidalgo, el Gabinete de Seguridad del Estado de Oaxaca informa que se ha desplegado un fuerte operativo coordinado para localizar y detener a los presuntos responsables.

Desde el primer minuto en que se tuvo conocimiento del atentado, se activaron los protocolos de emergencia y reacción policial. Por instrucciones del Ejecutivo Estatal, elementos de la Policía Estatal en estrecha coordinación con agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), se trasladaron a la zona para garantizar la seguridad y realizar las diligencias correspondientes.

Como parte de la estrategia de seguridad, se han instalado filtros de control provisional y puntos de revisión en zonas estratégicas, entradas y salidas del municipio, así como en tramos carreteros aledaños a la región de la [Costa / Sierra Sur], con el objetivo de cercar a los agresores e impedir su evasión.

El Gobierno del Estado condena enérgicamente estos actos y reitera que no habrá impunidad. Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad mantendrán el despliegue operativo el tiempo que sea necesario hasta esclarecer los hechos y llevar a los culpables ante la justicia.

Se solicita a la ciudadanía que, en caso de contar con información que coadyuve a la identificación de los responsables, se comunique a la línea de Emergencias 9-1-1 o al 089 para Denuncia Anónima.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir