Desmienten SSPO y FGEO información sobre supuesta muerte  de 7 personas en comunidades de San Esteban Atatlahuca (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de octubre. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) y la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca desmintieron la información que diera a conocer el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cdhapi) sobre las supuestas 7 personas muertas en San Esteban Atatlahuca.

El titular de la SSPO, Heliodoro Díaz Escárraga, señaló que tras el ingreso de las fuerzas del orden del gobierno estatal y federal no encontraron a ninguna persona muerta por disparos de arma de fuego como se mencionó por parte de Cedhapi., solo un apersona herida de un brazo que no pone el peligro su vida, así como 24 viviendas quemadas.

El funcionario estatal manifestó que derivado de los hechos ocurridos con violencia en la agencia Guerrero Grande perteneciente a San Esteban Atatlahuca el pasado 23 de octubre, y como parte de las acciones de la mesa de seguridad integrada por representantes de los gobiernos estatal y federal, se coordinó un operativo de seguridad para ingresar a las agencias Guerrero Grande, Mier y Terán y el municipio de San Esteban Atatlahuca.

Díaz Escárraga llamó a los grupos en conflicto a que se sienten en una mesa para dirimir sus diferencias, “y aprovecharía para manifestar que no hay ninguna persona fallecida”.

Dijo que no califica con adjetivos a ninguna organización, “Simplemente señalo que hay personas que difunden información (Cedhapi), yo no indagaré sobre eso, porque no me toca, no me corresponde y no es propio, esas fuentes le han mentido a los medios”.

Manifestó que si hay algunas personas que se sientan desplazados, en Guerrero Grande, están los elementos de la policía estatal, la Guardia Nacional, el Ejército, “Ahí está la seguridad, para que acudan a ellos”.

A través de un comunicado, la dependencia expresó que el pasado 24 de octubre se ingresó a la zona de conflicto, pese a encontrar diferentes bloqueos con árboles en los accesos de la población Guerrero Grande, los cuales fueron retirados por personal de las fuerzas del orden; asimismo se ingresó al municipio de San Esteban Atatlahuca.

En ese sentido, la SSP, Guardia Nacional y Sedena, implementaron un operativo de seguridad; y la FGEO inició con las investigaciones correspondientes. También se realizó la búsqueda de los 6 cuerpos de personas fallecidas ante los primeros reportes y actualmente continúan los recorridos de reconocimiento en la zona.

Cabe destacar que durante el operativo de búsqueda, no se localizaron cuerpos de personas fallecidas, solo a una persona con una lesión por arma de fuego en un brazo, 24 casas dañadas y elementos balísticos de diferentes calibres.

Como parte del operativo de seguridad, este lunes 25 de octubre, se ingresó a la comunidad de Mier y Terán, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las y los habitantes y continuar con las investigaciones correspondientes.

De igual manera, la FGEO, a través de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, manifestó que como resultado de las labores de campo, se tuvo conocimiento de una persona lesionada por arma de fuego, además que se aseguraron elementos balísticos de diferentes calibres.

A consecuencia de los hechos suscitados en la agencia de policía de Guerrero Grande, se contabilizaron 24 viviendas incendiadas por las cuales se inició la carpeta de investigación 35033/FMIX/TLAXIACO/2021.

Además, que, personal de la FGEO tomó la declaración de las víctimas que están alojadas en un albergue temporal y brindó asesoría jurídica a quienes lo requirieron.

Por su parte, personal especializado de la DDHPO certificó las acciones que se realizaron en las agencias Guerrero Grande, Mier y Terán y en la cabecera municipal San Esteban Atatlahuca.

De su lado, la Segego exhortó a las autoridades municipales, auxiliares, organizaciones sociales y habitantes a no difundir información falsa, privilegiar el diálogo para solucionar de manera pacífica los conflictos políticos, sociales y agrarios.

