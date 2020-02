Desmienten góbers del PAN datos de AMLO de adhesión al Insabi (07:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. Nueve de los 10 gobernadores albiazules rechazaron la supuesta adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), al desmentir que cinco de ellos hayan aceptado sumarse al sistema.

Tras una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), Martín Orozco, recordó que ni su estado (Aguascalientes), ni Querétaro, Guanajuato, Baja California Sur, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Quintana Roo o Yucatán han aceptado el trato como informó el subsecretario de Salud (Ssa), Hugo López-Gatell.

Agregó que la única excepción es Nayarit, que ya confirmó su incorporación.

“No se firmó nada absolutamente”, dijo a medios al salir del encuentro con el jefe del Ejecutivo federal y recordó que el tema presupuestal fue lo que frenó la negociación, pues falta analizar si el recurso es suficiente.

Orozco Sandoval añadió que la gratuidad en el tercer nivel en los estados panistas estará sujeta al presupuesto que les dé la Federación, y adelantó que en breve se reunirán con el titular del Insabi, Juan Ferrer, para hablar de números.

Además, el mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez, negó que quienes no se están adhiriendo pretendan seguir comprando a los mismos proveedores, como lo declaró López Obrador; y es que en la mañanera afirmó que los estados que no participan en el Insabi continuarán adquiriendo medicinas a sobreprecio si se abastecen con los mismos contratistas de antes. Ante lo que Domínguez Servién recordó que todos se sumaron a las compras consolidadas.

Sin dar una declaración, el Ejecutivo federal compartió a través de su cuenta de Twitter una fotografía con los góbers panistas, junto a un texto en el que explicó que trataron asuntos de interés público.

“Nos adherimos ahí sí, a la compra consolidada, vamos a ver la respuesta, tenemos total seguridad de que todos debemos adherirnos a la compra consolidada de medicamentos”, declaró.

Recordó que la adhesión fue completamente voluntaria y garantizó que el Gobierno no dejará de dar recursos a los estados que decidieron operar solos por su cuenta.

También agregó que si los gobernadores ahorran y no hay corrupción, sí podrán garantizar la gratuidad en el sector.

En lo que respecta a la atención gratuita en institutos especializados, anunció que ya se adhirieron todos y que a más tardar el 1 de diciembre estarán brindando la atención gratuita.

Para ello, añadió, la Federación aportará 32 mil 674 millones de pesos a los institutos, lo que ya incluye el presupuesto, así como los cerca de cuatro mil 484 millones que obtienen por concepto de cuotas médicas.

Andrés Manuel ✔@lopezobrador_ Comimos y tratamos asuntos de interés público con los gobernadores del PAN. Tenemos relaciones de respeto y el deber de trabajar juntos en beneficio de la gente. 3,711

Y Jalisco se suma, pero con cláusula por desabasto

Luego de que se informara que era uno de los estados que aún no se sumaba a la nueva política de Salud, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que alcanzó un acuerdo con la Federación.

En un video difundido en redes sociales, el mandatario estatal aseveró que su administración mantendrá el control del sistema de salud y la Federación se encargará de la compra de medicamentos.

“Jalisco defendió una posición que mantuvimos hasta el final que me parece es la correcta, no podemos desmantelar el sistema estatal, no vamos a entregar nuestros hospitales, ni nuestro personal, ni nuestro presupuesto, Jalisco va a mantener la rectoría”, afirmó.

Acerca de las adquisiciones consolidadas, informó que es el mejor plan al mejor precio; sin embargo, adelantó que si se registra un desabasto entrará “al quite”, esto a través de una cláusula en caso de posibles retrasos.

El dato: El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gestión informará de manera oportuna en qué estados faltan medicamentos, dónde hay mal servicio y por qué.

La Razón

