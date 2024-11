Desmiente Salomón Jara renuncia de Jesús Romero del Gabinete,”se van a quedar con las ganas”, dijo (14:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 21 de noviembre. “Se van a quedar con las ganas quienes quieren que se vaya Jesús”, dijo el gobernador Salomón Jara Cruz, ante los rumores de la supuesta renuncia de su Secretario de Gobierno Jesús Romero López al gabinete tras la reunión con la titular de la SEGOB, Rosa Icela Rodríguez.

“Quiero decirles que los que quieren que se vaya pues se van a quedar con las ganas porque no lo van a conseguir él me está ayudando mucho y me va a seguir ayudando y va a seguir trabajando con nosotros”, recalcó el primer Mandatario en un video que difundió en sus redes sociales.

En el clip de 3 minutos con 33 segundos de duración acompañado de Romero López, quien por momento sonríe, tomado desde el Palacio de Gobierno donde dice que trabajan todos los días por Oaxaca y desde muy temprano en la mesa de coordinación para la construcción de la paz y la ciudad del estado, Jara Cruz desmintió los rumores de la salida de Romero López de su equipo de trabajo, “Jesús Romero, Secretario de Gobierno, está apoyándonos y ayudándonos mucho y quiero hacer público una serie de notas incorrectas, de mala fe de que Jesús se va porque se lo hemos pedido o que no los han pedido de la Ciudad de México quiero decirles que no conocen nuestro movimiento”.

Expresó que los contrarios a su secretario, que creen que están en los gobiernos pasados, donde tenía que escucharse al Gobierno federal o a algunos políticos federales para pedirle al Gobierno estatal que hiciera movimientos en su Gabinete, “decirles que Jesús no se va, aunque se enojen, aunque se molesten, los que siempre están en contra de nosotros”.

Dijo que Jesús ha hecho un buen trabajo, “nunca habíamos tenido un Secretario de Gobierno como lo hace y cómo es Jesús, porque todos eran en verdad una serie de irresponsables, no actuaba, no trabajaba”.

Puso como ejemplo en la anterior Administración, solo 2 conflictos agrarios en comunidades resolvieron en 6 años, “ahora nosotros llevamos 2 años y 34 asuntos conflictos agrarios se han resuelto y ha sido por el diálogo por la comunicación por estar en territorio y Jesús está haciendo ese trabajo muy bien, está atendiendo las organizaciones sociales, está atendiendo la política interna y lo hace perfectamente bien”.

“Hubieran querido tener el gobierno anterior, un secretario como él, muchas gracias a todos, un saludo y vamos a seguir trabajando por Oaxaca, por nuestro estado y por nuestro pueblo que tanto necesita”, finalizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir