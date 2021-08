Desmiente edil que grupo criminal haya quemado camioneta en Mariscala de Juárez (11:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 6 de agosto. El presidente municipal de Mariscala de Juárez, José Rodolfo Sánchez Arzola, negó que un supuesto grupo criminal haya prendido fuego a una camioneta que se encontraba frente al domicilio de su propietario, como se publicó en redes sociales.

De acuerdo al reporte policial, entre las 3 y 4 de la mañana de este jueves, el propietario Jorge A. G., quien fue parte de la planilla del partido Nueva Alianza a la presidencia municipal de esa población, escuchó ruido afuera de su domicilio, por lo que alarmado salió a investigar, momento que encontró ardiendo en llamas a su vehículo.

La vivienda, se ubica en la calle Emiliano Zapata esquina con la vía Matamoros, en la cabecera municipal de Mariscala de Juárez.

El edil de ese municipio señaló que al lugar acudió el comandante y elementos de la Policía Municipal, tras recibir la llamada de auxilio, pero que ya no pudieron hacer nada, ya que la unidad de motor de la marcha Chevrolet, en color gris, ya estaba calcinada.

Especificó que el hecho ocurrió en la salida de Mariscala de Juárez, rumbo al municipio de Tacache de Mina.

“Esas son cuestiones personales, el mismo dueño así se lo comento al comandante, hasta donde yo lo entendí. Ese tema lo está llevando la síndico con su cuerpo de policía, al mismo tiempo platico con el comandante y con el sargento para saber qué pasó, cómo están las cosas”, recalcó.

Aseguró que la persona afectada comentó a la policía que no vio o sospecha de alguien, pero refirió que se podría tratar de un tema personal.

Sánchez Arzola especificó que los uniformados no son brujos para saber dónde van a pasar las cosas, que sus recorridos de seguridad y vigilancia a parte de realizarlos en la cabecera municipal, también los hacen en las agencias cercanas.

“Ahorita que no nos salgan fue por falta de seguridad, porque no es así. El propietario a veces se deja llevar por otros grupos de personas o ciudadanos está viendo de donde agarrarse para dejar en mal al presidente. Ustedes pueden abrir la investigación para que vean como son las cosas, porque nosotros no tenemos nada que esconder, no le debemos y témenos a nadie porque las cosas son como son, siempre lo he dicho así”, expresó.

Aclaró que como munícipe nunca le ha gustado contestar o contradecir a las personas en sus publicaciones, pero cuando tenía reuniones con el pueblo u otras personas, aseguró que daba la cara, pues no le teme o debe a alguien, y que jamás se ha escudado en las redes sociales para decir las cosas, que siempre lo que siente lo dice de frente.

