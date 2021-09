“Desmadrar a la coalición…”: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de septiembre. La anunciada incorporación de dos gobernadores de oposición al gobierno de López Obrador ha encendido las señales de alarma en el seno de la Coalición Va por México.

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, escribió en twitter que el nombramiento del ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, y la invitación al ex mandatario de Nayarit, Antonio Echevarría, tiene el objetivo de “desmadrar la coalición.”

Su homólogo del PRI, Alito Moreno, utilizó también las redes sociales para enviar un mensaje a priistas que se sientan tentados de dar el salto a la 4T. “Absolutamente nadie puede utilizar las siglas del PRI para negociar posiciones”, advirtió.

Zambrano está convencido que con las incorporaciones de los dos ex gobernadores, AMLO busca desmoralizar a los ciudadanos que votaron por la alianza.

Le preguntamos al senador de Morena, Ricardo Monreal, su opinión sobre el tema.

“El presidente de la República, en su segunda etapa, está ofreciendo una postura extrapartidista.

“Hace bien en abrir los espacios de la administración pública y la representación diplomática a actores que, desde su punto de vista, van a beneficiar las relaciones del país con otras naciones”, respondió.

***

Por cierto que la buena racha de consensos se prolongó ayer en el Senado. La Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia salió por unanimidad. 106 votos a favor y cero en contra.

El consenso se alcanzó porque Morena cedió en su pretensión de obligar a los Congresos locales a acatar el desafuero de gobernadores que apruebe la Cámara de Diputados Federal (Caso Tamaulipas).

¿Cuál es la fórmula mágica?

“Las casi unanimidades que hemos logrado en el Senado no ha sido por el efecto de querer lograr acuerdos políticos y entrega de posiciones. Ni lo hace el presidente, ni lo hacemos nosotros.

“Si logramos una mayoría no es porque se entregó una embajada a un gobernador del PRI, sino porque nos hemos movido de las posiciones originales. Juntos hemos construido nuevas normas”, respondió.

***

Como animales en una jaula. Encerrados, hacinados, maltratados, humillados, niños incluidos. Es lo que muestran las imágenes de migrantes haitianos captadas en Chiapas por el equipo de Radio Fórmula que encabeza ese reportero de lujo que es Israel Aldave y el camarógrafo Christian Ramírez.

Una vergüenza para un país que traiciona su tradición de país refugio y que parece olvidar su condición de expulsor de migrantes por décadas. Paisanos desterrados que con sus remesas han evitado una crisis económica de proporciones mayores en un México azotado por la pandemia y disminuido por decisiones equivocadas.

Israel le puso el micrófono a una pequeñita haitiana. Le preguntó que le diría a las personas que los persiguen. En español, sin acento, la niña respondió:

“Que me disculpen. Ya no voy a estar en su país. Que me dejen pasar. Ya no voy a volver a este país porque no sé qué les hacen los haitianos que no quieren ver a los haitianos”.

Dolorosa realidad descrita por la pequeñita. No sólo con los haitianos, sino con los migrantes en general.

Una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica dice que un 56 por ciento de mexicanos está de acuerdo con que se les impida el paso. Un 35 por ciento que está en desacuerdo.

Peor aún: el 58 por ciento justifica la violencia utilizada por la Guardia Nacional y los agentes de Migración. Dicen que son situaciones que se dan debido al comportamiento de los que huyen de la miseria, la violencia y la falta de oportunidades en su país.

¿No será porque nos prestamos a hacerle el trabajo sucio a los estadunidenses a cambio de quien sabe qué? Es pregunta, no se alboroten.

Ayer, por cierto, nos enteramos que en las últimas tres semanas, el Instituto Nacional de Migración ha expulsado hacia Guatemala a 6 mil 360 migrantes que Estados Unidos envió en aviones al sur de México.

Ya hay, incluso, un agradecimiento público a México del embajador de Estados Unidos en Guatemala, William W. Pop. (Reforma, 13-09-21.)

***

Corre la versión, en San Lázaro, de que Morena quiere impulsar el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a pesar de que la justicia le otorgó un amparo definitivo.

En la 4T lo quieren desaforar a partir de una acusación que le hace la FGR de no haber presentado exámenes de control antes de ser designado por el Congreso.

¿No será más bien porque el gobernador Cuauhtémoc Blanco quiere un fiscal a modo?

FIN.

