Designa el CU a Silvia Giorguli, nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de marzo. Giorguli Saucedo es presidenta de El Colegio de México (COLMEX) desde 2015. Es licenciada en sociología por la UNAM, maestra en demografía por el COLMEX y doctora en sociología por la Universidad de Brown. Ha sido profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del COLMEX a partir de 2003, y fue directora del Centro de 2009 a 2015.

Realizó una estancia de investigación en el Center for the Advanced Study of Behavioral Sciences de la Universidad de Stanford (2007-2008). Su investigación se ha centrado en tres líneas: migración internacional en América; transiciones a la adultez en México y América Latina; y la intersección entre dinámica demográfica, educación y políticas públicas. Ha incorporado de manera transversal la perspectiva de género en su investigación.

Actualmente es coinvestigadora principal del Mesoamerican Migration Project (COLMEX y Brown University) y de la Encuesta de Inmigración Reciente 2021 del Latin American Migration Project (COLMEX, Brown University y Universidad de la República).

De 2017 a 2020 fue coordinadora del proyecto “Acceso a derechos sociales y migración de retorno a México”, entre el COLMEX y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía (2011-2012) y fundó y dirigió la publicación Coyuntura Demográfica. Revista sobre los procesos Demográficos en México hoy (2011-2014). Desde su fundación en 2017, ha sido directora de la revista Otros Diálogos de El Colegio de México, publicación electrónica de acceso abierto.

Ha participado en diversos comités científicos y académicos internacionales, entre los que destacan el Comité Científico Académico del International Institute for Applied Systems en Viena (2016-2022); el Comité Académico de la Escuela Blavatnik de Gobierno de la Universidad de Oxford (desde 2021); y el Consejo Científico del Centre d’Estudis Demográfics en la Universidad Autónoma de Barcelona (desde 2024). También ha sido integrante de Consejos Ciudadanos de dependencias del gobierno en México para temas de migración, política de población y sobre infancias.

Ha colaborado con organismos internacionales como miembro de comités y en trabajos de investigación en UNFPA, UNICEF, ONU-Mujeres. Destaca su participación como Senior Research Advisor del Informe Mundial de Población 2023, e integrante a partir 2024 del High Level Advisory Board para temas de desarrollo social en la UNESCO. Asimismo, ha cooperado en grupos de trabajo en temas de políticas migratorias, por ejemplo, como co-chair del North and Central America Task Force on Migration (2020-2023).

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (Nivel II) y de la Academia Mexicana de la Ciencia. Fue becaria Fulbright-García Robles; recibió la Medalla Gabino Barreda por la UNAM, en 1993, y la Medalla Horace Mann por parte de la Universidad de Brown, en 2018.

Nuevos consejeros

El máximo órgano de gobierno de la UNAM tomó protesta como consejeros universitarios a Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, Lorena Rodríguez León, María del Coro Arizmendi Arriaga, Carlos Guillermo Gutiérrez Aguilar, Armando Tomé González y a Yunuen Tapia Torres, designados por la Junta de Gobierno como directores de las facultades de: Medicina; Economía; Estudios Superiores Iztacala; Medicina Veterinaria y Zootecnia; Contaduría y Administración; y de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, respectivamente.

De igual forma, a María Andrea Giovine Yáñez, Lilian Álvarez Arellano, Rosa María Ramírez Zamora, Yair Emmanuel Krongold Herrera, Isabel Alicia Hubard Escalera, María Teresa Sánchez Salazar y María Teresa Morales Guzmán, quienes también fueron designados como directoras y director de los institutos de: Investigaciones Bibliográficas; Investigaciones Filológicas; Ingeniería; Astronomía; Matemáticas; Geografía; y de Neurobiología, respectivamente.

Además, el pleno del CU guardó un minuto de silencio en recuerdo del ingeniero José Manuel Covarrubias Solís, profesor emérito de la Facultad de Ingeniería y del doctor Sergio García Ramírez, profesor emérito de la Facultad de Derecho.

