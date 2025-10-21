Desgajamiento de cerro en Huautla de Jiménez cobra la vida de una menor y dejó seis personas lesionadas (23:50 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de octubre. Las fuertes lluvias de las últimas horas en la región de la Sierra de Flores Magón, (antes Cañada) cobraron la vida de una menor de edad y seis personas más perdieron la vida al desgajarse un cerro en la agencia Agua de la Rosa, perteneciente al municipio de Huautla de Jiménez.

Tras el reblandecimiento por el agua de la lluvia, la tierra y enormes piedras se deslizaron desde lo alto del cerro arrollando y llevándose todo a su paso.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) confirmó el fallecimiento de una niña de siete años cuando la tierra y enormes rocas cayeron sobre la humilde vivienda.

En este incidente registrado en el paraje del panteón, sobre el camino que comunica a las poblaciones de Agua de la Rosa y Agua de Hueso, en el que inicialmente se reportaron seis personas lesionadas, tres de ellas fueron trasladadas en ambulancias al Hospital Sagrado Corazón de Jesús, en Tehuacán, Puebla.

El resto permanece en el Hospital del IMSS número 43 donde reciben atención médica.

La CEPCyGR mantiene comunicación constante con las autoridades locales y regionales para la evaluación de daños y la atención integral de la emergencia.

Por otra parte, la dependencia exhorta a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por la carretera federal 182, debido al hundimiento registrado en el tramo Tuxtepec – Jalapa de Díaz, a la altura del paraje La Sorpresa.

La circulación vehicular permanece habilitada únicamente por un carril, mientras personal de Protección Civil mantiene acordonada la zona para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de las personas que transitan por este lugar de la Cuenca del Papaloapan.

Para coordinar las acciones necesarias de evaluación y reparación de este tramo carretero, se notificó de manera inmediata a Caminos Bienestar (Cabien), Guardia Nacional y Policía Vial Estatal.

La CEPCyGR reiteró su llamado a la población para mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades y evitar circular por la zona en caso de lluvias intensas.

