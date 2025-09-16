Desfile cívico-militar reafirma la unidad y seguridad en Oaxaca de Juárez (14:00h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 16 de septiembre. En un ambiente de paz, orden y orgullo patrio, se llevó a cabo el desfile cívico-militar con motivo del CCXV Aniversario del inicio de la Independencia Nacional, encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz y acompañado por el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya.

El recorrido por las principales calles de la capital fue presenciado por vecinas, vecinos y visitantes nacionales e internacionales, quienes atestiguaron un evento que transcurrió en un clima de tranquilidad, con una ciudad limpia y segura como escenario.

La Policía Municipal de Oaxaca de Juárez participó con orgullo en este acto conmemorativo, mostrando el fortalecimiento de la corporación que hoy cuenta con mayor capacidad de respuesta y preparación para garantizar la seguridad ciudadana.

En total, se contó con la presencia de más de 240 elementos, respaldados por 25 motopatrullas, 13 patrullas, una ambulancia y cuatro caballos, además de portar banderas, guiones y banderines que dieron realce a la ceremonia.

El desfile cívico-militar no solo rindió homenaje a las heroínas y héroes que nos legaron patria y libertad, sino que también refrendó el compromiso de las instituciones para seguir construyendo una capital segura, unida y a la altura de la historia de la ciudad de Oaxaca.

