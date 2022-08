Desestima AMLO análisis del Sector Privado sobre “sexenio perdido” en economía mexicana, “No es serio y está sesgado” (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de agosto. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “sesgado” y “tendencioso” el análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), donde anticipó que este será un “sexenio perdido” en lo referente a la economía mexicana.

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador apuntó que el estudio sobre la economía mexicana lo que busca es atacar a su Gobierno, y apuntó que no toma en cuenta el contexto internacional como la pandemia de COVID-19 o la invasión rusa en Ucrania.

“Hay que ver el estudio, estos expertos del sector privado no están tomando en cuenta el contexto internacional, seguramente no toman en cuenta los efectos tan devastadores de la pandemia en la economía mundial y está nada más abalizando el caso de México y seguramente tampoco están analizando otro factor externo que es la guerra de Rusia y Ucrania, y no están haciendo análisis comparados con lo que sucede en otro países”, subrayó.

Estoy casi seguro que no toman en cuenta eso, y por lo mismo no es un análisis serio. Está sesgado, es tendencioso y lo que busca es atacarnos, eso por un lado”, dijo.

El mandatario mexicano declaró que se debe tomar en cuenta que ya no es nada más evaluar el nivel de crecimiento, sino que se tiene que añadir el bienestar.

“No nada más es progreso sin justicia, porque como lo hemos dicho varias veces progreso sin justicia es retroceso, crecimiento no significa bienestar, Puede haber crecimiento económico pero se acumula, como ha sucedido en México durante mucho tiempo con el modelo neoliberal, en unas cuantas manos”, expuso.

Carlos Hurtado, director del CEESP, aseveró que si bien la previsión de crecimiento de 2 por ciento para 2022 es buena, será hasta el año 2025 cuando el país alcance los números antes de la pandemia de COVID-19.

“Consideramos un panorama gris, por la falta de inversión que ha habido, desde antes de este gobierno no la había, pero sobre todo durante esta (administración), la actitud de este gobierno no ha sido la más amigable con la inversión ni nacional ni extranjera y es la principal problemática para poder crecer”, explicó Hurtado a medios de comunicación.

Información de López-Dóriga Digital

