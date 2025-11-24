Desde el PRI Oaxaca exigen alto a la persecución política contra jóvenes manifestantes (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. El Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca, encabezado por su presidenta Carmelita Ricárdez, advirtió que México enfrenta un riesgo democrático grave ante la utilización del aparato del Estado para criminalizar la protesta y procesar penalmente a jóvenes por ejercer su derecho a manifestarse.

Ricárdez señaló que la detención y vinculación a proceso de jóvenes por participar en movilizaciones públicas constituye una señal alarmante de retroceso institucional. Aseguró que transformar la inconformidad social en delito rompe con los principios fundamentales de cualquier democracia y envía un mensaje de intimidación a toda una generación.

“No puede normalizarse que la crítica se castigue ni que la inconformidad se trate como amenaza. Un gobierno que responde a la ciudadanía con fabricación de delitos está utilizando el poder para silenciar, no para escuchar”, afirmó.

La dirigencia del PRI Oaxaca sostuvo que el uso penal contra la disidencia convierte al Estado en instrumento de persecución, deteriora la confianza pública y coloca a las familias de los jóvenes detenidos en una situación de indefensión frente a decisiones gubernamentales sin transparencia.

Ricárdez destacó que este pronunciamiento es congruente con la postura nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno, al señalar que ningún gobierno puede justificarse en la fuerza para reprimir la protesta. Subrayó que la libertad de expresión y el derecho a exigir cuentas no son concesiones políticas, sino garantías constitucionales que deben respetarse plenamente.

“El país necesita diálogo, escucha y respuestas, no castigos. Levantar la voz no puede convertirse en motivo de persecución. Exigimos la liberación inmediata de los jóvenes detenidos y el cese del uso penal como herramienta de intimidación”, puntualizó.

El PRI Oaxaca reafirmó que no dejará solos a los jóvenes ni a sus familias y que continuará denunciando cualquier acción gubernamental que pretenda inhibir la participación ciudadana. Asimismo, hizo un llamado urgente a corregir el rumbo institucional antes de que esta tendencia erosione de manera irreversible la vida democrática del país.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir