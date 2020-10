Desde EEUU mandan mensaje de que en México no hay Estado de Derecho (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de octubre. En su colaboración con Luis Cárdenas, Luis Ernesto Derbez, ex secretario de SRE y rector de la UDLAP, habló sobre la carta que enviaron legisladores estadunidenses a Donald Trump por la política energética de México.

Destacó que se deben respetar los acuerdos previos a la modificación constitucional que ha llevado a cabo el Gobierno de la Cuarta Transformación.

Los congresistas norteamericanos indican que en México cuando se modifica la Ley, se modifican los acuerdos previos, lo cual no es válido.

La Barra de abogados de Estados Unidos, dice que Andrés Manuel López Obrador no permite que los despachos defienda a clientes, por amenazas de acciones de tipo fiscal; es decir, terrorismo fiscal.

“Mandan mensaje de que en México no hay Estado de Derecho, no se respeta la Ley ni los compromisos. ‘Vamos a recomendar que no se invierta en esa nación’, dice EEUU. Nada peor que eso, necesitamos toda la inversión posible”, indicó Derbez.

Nota de MVS Noticias: https://mvsnoticias.com/podcasts/luis-cardenas/desde-eeuu-mandan-mensaje-de-que-en-mexico-no-hay-estado-de-derecho/

