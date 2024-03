Desconoce Sheinbaum a cuánto equivale salario mínimo (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de marzo. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, desconoció a cuánto equivale el salario mínimo en México.

Lo anterior, al detallar las cifras de programas de apoyo para mujeres, en conferencia de prensa en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Actualmente el salario mínimo está a poco más de 6 mil pesos si no mal me equivoco… si me dicen exacto cuál es la cifra… ¿6 mil?, ¿8 mil 800? no, eso es aquí en la frontera. El salario que no es de la frontera a ver si me lo dicen exactamente”, pidió.