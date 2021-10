Descarta Presidente vacunación universal a menores, por ahora (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que, por ahora, se vaya a vacunar a todos los menores de 12 a 17 años de edad contra Covid-19, como lo estableció un juzgado al resolver un amparo.

El mandatario dijo que si bien se están acatando y se seguirán atendiendo los amparos para vacunar a menores de edad contra Covid-19; no hará cambios al Plan Nacional de Vacunación como lo dispuso el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Naucalpan, Estado de México.

«Vamos a ser respetuosos de la legalidad pero esto no implica: a ver ya, paramos la vacunación, todas las vacunas y vamos a atender esto. No es así, porque se presentan recursos, es una instancia todavía, no es cosa juzgada, no está terminado el proceso», aclaró en su conferencia.

Dijo que a todos los que solicitan amparo se les aplica la vacuna y no hay demora cuando hay una resolución.

En tanto, dio a conocer que hasta ahora se han registrado en la Plataforma de Mi Vacuna, 22 mil 978 menores con comorbilidades para recibir las dosis del biológico contra Covid-19.

Durante su conferencia mañanera, López Obrador reiteró que esperarán la recomendación de la Organización Mundial de Salud (OMS) para vacunar a todos los menores y en caso de hacerlo, México los va a vacunar con la vacuna de Pfizer.

«No es que no se quiera aplicar la vacuna a los menores, es que no hay una recomendación médica en ese sentido, todavía no definen porque sí puede causar daño, entonces tenemos que esperarnos», manifestó.

Se usará Pfizer

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), al 10 de octubre se han reportado 77 mil 913 menores de edad contagiados de Covid-19, siendo los adolescentes de 12 a 17 años (el rango que ya se pueden vacunar) los que tienen 57.2% de casos. Mientras que 750 menores han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad, desde el 12 de abril de 2020 a la fecha.

Respecto a si su Gobierno cuenta con las dosis de Pfizer para los adolescentes, el jefe del Ejecutivo dijo que sí y que si no se tienen, «se establece un nuevo contrato. Tenemos ahorita uno vigente, nos deben vacunas todavía nos tienen que entregar vacunas y no habría ningún problema, tenemos muy buena relación. Creo que es la farmacéutica que mejor ha cumplido».

Asimismo, apostó a que el próximo año ya pueda aplicarse en México la vacuna Patria que realiza el Conacyt y para la cual ya se otorgaron 180 millones de pesos para apoyar la investigación; resaltó que existe un acuerdo con el Gobierno de Cuba para adquirir su vacuna, “nada más que todavía no se ha podido concretar”, reconoció.

Ayer la Secretaría de Salud informó que en el país suman 283 mil 574 muertes, 381 más que un día antes; y tres millones 744 mil 574 casos acumulados. En tanto, la pandemia activa se encuentra en 37 mil 966 personas.

Venta de mascarillas, caretas y gel antibacterial disminuyen

Por: Arturo Romero y Lucía Medina

A más de un año y medio de la pandemia causada por el Covid-19 y el avance de la campaña de vacunación, dependientes y médicos en farmacias han notado una disminución en la venta de cubrebocas y material antibacterial, lo cual adjudican a un relajamiento en las medidas.

Con el cambio del semáforo epidemiológico a amarillo, en el Valle de México es más frecuente ver a personas sin portar mascarilla o usándola como «collar» o «pulsera», comiendo mientras caminan por calles, cada día, con mayor movilidad y sin sana distancia.

Yoana Leiva, quien maneja una farmacia ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, comentó que la venta de artículos de protección personal se ha reducido. “Aquí casi no se vendían las caretas, pero el gel y los cubrebocas han bajado como un 20%”, externó.

Para Viviana Meneses -otra encargada de farmacia- desde julio pasado, las ventas de gel antibaterial comenzaron a reducirse “porque ya hay más gente vacunada y se confían demasiado de eso, no toman en cuenta que la vacuna no es 100% eficaz”, consideró.

La situación se reflejó en Medical Center -sitio donde se venden insumos médicos- apenas en septiembre. Así lo afirmó Mary, trabajadora del lugar, quien deduce que se debe a que «ya dejaron de dar tanta información, la gente piensa que ya no está el virus.”

En la Plaza de la Belleza algunos stands están destinados a venta exclusiva de estos productos, Jazmín, quien atiende uno de ellos dice que “la baja empezó desde hace un mes”.

Mientras que Jessica, cuyo local se ubica en Av. Isabel La Católica, notó la reducción “dos semanas después del regreso a clases. Antes de eso, las ventas sí estaban súper elevadas”.

En una farmacia en Santa Clara, Ecatepec, Mercedes explica que las compras eran en grandes cantidades al principio de la pandemia y previo al retorno a las escuelas; sin embargo, «ahorita la gente ya está apaciguándose, se hizo a la idea de que va a vivir con este virus».

De acuerdo a un recorrido realizado por este diario, la situación se repite en otras alcaldías y municipios de la Zona Metropolitana.

