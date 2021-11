Descarta AMLO cierre por ómicron, “No hay motivos de riesgo, no nos debe espantar la información” (10:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 29 de noviembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador, descartó posibles cierres ante la variante de Covid ómicron que ya ha alertado a varios países.

Durante su conferencia mañanera que ofreció desde la 28 zona militar de Oaxaca, el jefe del ejecutivo federal, declaró que a partir de mañana informaría sobre esta variante en México, pero hasta hoy no había elementos para preocuparse.

“No hay motivos de riesgo de acuerdo a los reportes, lo que si hay es información en los medios que no nos debe de espantar porque hay bastante incertidumbre e información no confirmada ni sólida si está variante es más peligrosa que las otras variantes”, destacó.

Acompañado por algunos secretarios federales y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, adelantó que hoy por la tarde sostendría una reunión con el equipo de salud, por lo que se actuaría con responsabilidad.

“Tampoco hay información de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar está variante, no se puede decir que no sirven, al contrario, lo que está demostrado es que lo mejor es la vacuna para prevenir, por eso tenemos que seguir vacunando a todos, ya empezamos a vacunar a los jóvenes y el miércoles vamos a informar más”, subrayó.

Insistió que en México estaban preparados para todo y atentos, siempre cuidando a la población.

Rumbo a las elecciones del 2024, y ante la conformación del Frente Cívico, que reúne no solo a la oposición sino a organizaciones civiles, reconoció que sus adversarios o los conservadores, se han portado muy bien hasta ahora, ejerciendo su derecho a decidir, agrupándose, y difundiendo sus ideas en los medios, ejerciendo pacíficamente sus derechos.

Dijo que Morena iba muy bien y por eso tenía que agradecer al pueblo, porque sino fuera por ellos los conservadores ya los hubieran avasallado.

“Pero ahora sí voy a presumir desde la tierra del patricio, que nos han hecho lo que el viento a Juárez, porque como decía Juárez por el pueblo todo sin el pueblo nada y ellos no le tienen amor ni respeto al pueblo, son grupos de élite, minoritarios, por eso no avanzan, porque son demasiados exquisitos, fifis, conservadores, tienen una mentalidad muy retrógrada, desprecian al pueblo y por eso no avanzan”, aseguró.

Comentó que también era muy difícil que cambiaran de estrategia, porque por mucho tiempo así han hecho política, arriba, y resulta que ahora el cambio consiste en qué es el pueblo el protagonista principal de la historia, ya no la sociedad civil, sino el pueblo.

“Yo lo que creo es que ya hubo un cambio muy profundo con una transformación como no se había visto, es una transformación pacífica muy profunda y radical porque dijimos que íbamos a arrancar de raíz a la corrupción, como fue la Revolución pero de manera pacífica y ante todo cambio profundo se agrupan los conservadores y se produce una reacción”.

Lamentó que hasta se burlan de él cuando dice que el pueblo es bueno y sabio, pero a pesar de eso no alcanzan a avanzar porque ya cambió el país de mentalidad, y eso dijo, era lo más difícil de lograr.

Luego de un recorrido por la entidad oaxaqueña, en la que supervisó varias obras, declaró que ante el proceso electoral para la gubernatura por Oaxaca, serán los ciudadanos quienes a través de una encuesta decidan al candidato de Morena.

“Para la candidatura de Oaxaca van a decidir los ciudadanos, para eso es la encuesta, quien resulte, no me puedo meter, los quiero y conozco a todos, recorrí Oaxaca con Salomón y Gabino, les tengo aprecio, conocen Oaxaca, y es mi amigo, y conozco también a Susana y la considero una mujer de primera, sensible, defensora de las culturas de Oaxaca, son hermanos, pero la gente los conoce más, por eso lo importante es el proceso, no solo en Morena sino en todos los partidos, aún cuando en esta época se levantan las pasiones”.

Ante el compromiso de entregar la súper carretera a la Costa el próximo año, extendió un llamado a los municipios de Sola de Vega y San Vicente Coatlán, que pelean por un conflicto limítrofe de hace varios años y que impide liberar 13 kilómetros de camino de esta obra.

“Solo nos faltan liberar 13 kilómetros en San Vicente Coatlán, pero ellos no quieren que se trabaje, ayer hablé con ellos y buscaremos una solución, el problema no es la carretera, sino un asunto agrario de límites entre estas poblaciones de tiempo atrás, les he hecho una oferta generosa a ambos pueblos que Alejandro Murat entregará, es una propuesta de parte nuestra a ver si podemos firmar un acuerdo definitivo que yo firmaré para cumplir todos los compromisos”, precisó.

Por su parte, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, agradeció la visita número 27 de López Obrador a Oaxaca.

“Nos entusiasma porque trae felicidad y resultados a una región que estuvo abandonada durante décadas, hubo una demanda histórica, porque pasamos del anhelo y la esperanza a la realidad de proyectos que están llamados a hacer el motor de México y consolidando proyectos que llevaban más de 100 años esperando”.

Manifestó que los oaxaqueños estaban corroborando que habrá más de 30 mil millones de dólares de inversión en el corredor Interoceánico, además de la supervisiones de caminos, de ahí que Oaxaca es el estado que más crecía en el país.

