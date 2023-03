Descabezan al INAI: Francisco Garfias (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de marzo. Quedó claro en la sesión de ayer en el Senado que la línea de Palacio Nacional a las bancadas de Morena, el PT y el PVEM era no llegar a un acuerdo que evitara la inoperatividad del INAI.

Presencié la doble sesión en la Cámara alta. Horas y horas en la tribuna para resolver si se modificaba el orden del día para incluir el tema de la elección de los comisionados que le faltan al “instituto de la transparencia”, como AMLO lo llama.

No hubo modo.

Los jefes del oficialismo en la Cámara alta dejaron fuera agenda la elección de los comisionados con el argumento que no hay acuerdo al interior de la bancada guinda, como lo confesó el senador de Morena, Eduardo Ramírez, al hacer uso del micrófono sobre su curul.

¡Hágame el favor!

El tema es grave. Tiene que ver con el área más truculenta de la 4T: La opacidad en las cuentas públicas. Casi 80 por ciento de contratos de obra pública se adjudican directamente; hay gastos excesivos en las obras prioritarias del régimen (Dos Bocas, Tren Maya…)

***

Ayer era el último día para nombrar a los comisionados que faltan sin que el INAI deje de operar. Lo integran siete comisionados, pero dos terminaron su periodo y no fueron reemplazados. Uno mas, Paco Orduña, se fue ayer. Sólo quedan cuatro en funciones. Necesitan cinco para sesionar. No pueden tomar decisiones. ¡Viva la opacidad!

Una mayoría calificada de senadores ya había electo a Yadira Alarcón y Rafael Luna para suplir a dos de los tres comisionados faltantes. Vino el veto presidencial bajo pretexto que la mujer estaba vinculada con el PAN y el hombre no estaba calificado.

A todo eso agregue que, una y otra vez, el presidente ha manifestado sus intenciones de desaparecer al INAI. Dice que es muy oneroso, que sus integrantes son “alcahuetes” y “tapaderas”. ¿Qué quiere esconder?

***

El tema enfrentó ayer a dos de los senadores más capaces y respetados: Ricardo Monreal, Morena y Germán Martínez, Grupo Plural.

Monreal no estaba en el salón de plenos cuando Germán acusó a Monreal de hacer una “chicanada burda, vil…” para frenar el proceso de elección de los comisionados: pedir a Yadira Alarcón ampararse para no incumplir la instrucción del Presidente. “Y hoy se publicó ese amparo, 524/2023”, aseveró el ex panista.

Apenas regresó al salón de sesiones, Ricardo Monreal pidió la palabra por alusiones personales. A leguas se le notaba la molestia.

Sin mencionar a Germán por su nombre, dijo:

“Aquí en el Senado campeó la cobardía, porque cuando un parlamentario está ausente, los cánones, al menos que yo tengo desde hace 30 años de ser parlamentario, es esperar a la persona para debatir con altura, no con actitudes porriles, viscerales y cobardes.

“No puedo admitir de ninguna manera que yo usé chicanadas. No lo acepto, no lo admito. Soy un hombre honorable y no voy a admitir ninguna de esas expresiones bajas que por el egocentrismo de los que siempre quieren la nota fácil, las ocho columnas.

“Es falso totalmente que yo usé chicanadas, es falso totalmente que yo haya instruido a una de las aspirantes a que promoviera amparo, es verdaderamente infantil, el león piensa que todos son de su condición. No, no lo admito”, puntualizó.

Turnos después volvió a hablar Germán:

“Yo la verdad no espero a que ningún senador se desocupe de su agenda particular para hablarle a todos, ni espero que atiendan mi agenda particular para que hablen de mí, yo hablé con nombre y apellido.

“Y yo quisiera ir a las clases de Derecho de la UNAM, en donde enseñan cómo se conocen los acuerdos antes de que se publiquen en la página de gestión judicial.

“Ayer aquí se habló de una suspensión al amparo número 524/2023 que se publicó hasta el día de hoy.”

***

La paradoja: mientras en el Senado quedó bloqueada cualquier posibilidad de acuerdo para evitar que el INAI se quede sin quorum y caiga en la inoperancia, el citado órgano autónomo de transparencia, a petición de un ciudadano inconforme, ordenó a la UNAM hacer pública la tesis y el título profesional de Andrés Manuel López Obrador.

La tesis que el actual presidente elaboró para obtener la licenciatura en Ciencias Políticas trata del Proceso de Formación del Estado Mexicano 1824-1867.

Retoma desde el gobierno de Guadalupe Victoria, primer presidente constitucional de México, hasta el triunfo de la República sobre el imperio.

López Obrador es el único presidente egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

La casa de estudios informó que la tesis es pública y que el título se le va entregar al INAI vía transparencia.

***

Ya que estamos: durante la sesión de ayer del Consejo Universitario de la UNAM, los participantes votaron en forma unánime cambios para invalidar títulos y grados académicos por faltas graves (caso Yasmín Esquivel).

Las modificaciones contemplan también la expulsión definitiva de la Universidad de aquel alumno o alumna, en los casos que la gravedad lo amerite.

FIN.

