Desarticulan punto de venta de drogas durante cateo, detienen a cuatro operadores, aseguran “cristal” y motocicletas: Fiscalía de Oaxaca (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de febrero. Como resultado de un operativo estratégico contra el narcomenudeo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de cateo en la región de la Cañada, que permitió la detención de cuatro personas y el aseguramiento de drogas, dinero en efectivo y dos motocicletas.

Elementos policiales dieron cumplimiento al mandato judicial en un domicilio ubicado en el municipio de San Martín Toxpalan, en el distrito de Teotitlán, como parte de investigaciones dirigidas a desarticular puntos de venta de droga en la zona.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron diversas bolsas con una sustancia sólida blanquecina, presumiblemente “cristal”, así como dinero en efectivo y dos motocicletas marca Italika, una de ellas con placas de circulación del estado de Puebla y otra sin placas.

En el interior del inmueble detuvieron a cuatro personas: una mujer identificada como S.B.V., alias “La Chiquis”, y tres hombres identificados como E.G.R., alias “Chicatana”; J.M.C., alias “Michelin”, y E.G.H.G., alias “El Bruz”, quienes presuntamente estarían vinculados con una célula delictiva dedicada a la venta de drogas en la zona.

El cateo fue encabezado por la Vicefiscalía General de Control Regional, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en coordinación con corporaciones de seguridad de la Cañada, Teotitlán de Flores Magón y Huautla de Jiménez, además del respaldo operativo de la Guardia Nacional.

Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca reafirma su compromiso de fortalecer las estrategias de combate al narcomenudeo y de continuar trabajando de manera coordinada para preservar la seguridad y la paz social en las distintas regiones de la entidad.

