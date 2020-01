Desaparece estudiante del Cobao de Putla; fue vista por última vez en la feria (22:45 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 2 de enero. Itatí Hernández Olivera, estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO), plantel 06 de Putla, es buscada por sus familiares y la policía.

De acuerdo a Alicia Olivera, la última vez que vio a su hija fue el día de ayer a las 8 de la noche, en la Expo Feria de Putla.

“Quien la tenga, haga favor de entregármela, mándamela a mi casa, o comunicarse a mi número de teléfono celular 951 4643518. Ella no me dijo nada, ahí andábamos todos en la feria, no más se juntó con unas amiguitas y se fue, que no di quienes son”, agregó.

Señaló que desde esa hora ya no supo nada de su hija; y que tanto ella y su padre están angustiados, ya se cumplirán 24 horas de su desaparición.

Así también, que ya informó de la desaparición a la policía, a las autoridades municipales y a través de los medios de comunicación local y regional.

Invitó a la ciudadanía en general a que ayuden a localizarla, o si alguien sabe de su paradero se comuniquen al número telefónico que proporcionó.

