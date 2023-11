Desacierto, reducir el presupuesto del IEEPCO: PRI (17:45 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de noviembre. La Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, María del Carmen Ricárdez Vela y la Secretaria General, Lizbeth Concha Ojeda, urgieron al Instituto Nacional Electoral (INE), así como a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y al Gobierno Federal, a solucionar el déficit presupuestal que presenta el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) por 113 millones 812 mil 778 pesos, más del doble de lo solicitado.

Este recorte presupuestal, coincidieron las dirigentes del PRI, pone en riesgo la elección local de 2024 donde los oaxaqueños elegiremos a 25 diputaciones de mayoría relativa, 17 diputaciones de representación proporcional, 153 presidencias municipales, 188 sindicaturas y 916 regidurías de acuerdo a datos del Instituto Nacional Electoral.

Tanto la Presidenta como la Secretaria General del PRI, puntualizaron que es importante buscar los mecanismos presupuestales necesarios para que las elecciones del domingo 2 de junio de 2024, estén garantizadas y el órgano electoral pueda trabajar en todos los rubros que se requieren en una elección de ese tamaño, desde la capacitación, la instalación de urnas, el traslado de la paquetería electoral y en general las acciones antes, durante y posteriores a la jornada electoral de ese domingo.

María del Carmen Ricárdez advirtió que, de no garantizarse el presupuesto completo o cercano a los 191 millones 133 mil 199 pesos solicitados por el IEEPCO, se pondrá en riesgo no solo la estructura completa de la jornada electoral, sino también posibles actos de inconformidad que deriven en conflictos postelectorales que no tenemos y que no deseamos.

Por su parte, la Secretaria General Lizbeth Concha sostuvo que un presupuesto de 77 millones 320 mil 421 pesos, es a toda luz insuficiente para organizar una elección en donde los oaxaqueños elegiremos a 1299 cargos de elección popular y es obligación del Estado mexicano, garantizar que se organicen y se lleven a cabo de manera eficiente, transparente y garantizando siempre la seguridad de los ciudadanos.

