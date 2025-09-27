Derrape mortal de motocicleta sobre la 190 en Santiaguito Etla; muere conductor y acompañante resulta lesionado (09:30m h)

Oaxaca de Juárez, 27 de septiembre. Una persona muerta y otra lesionada fue el saldo de una accidente esta madrugada sobre la carretera Internacional 190 a la altura del crucero de Santiaguito Etla.

Los hechos se dieron alrededor de las 2 de la mañana cuando dos jóvenes viajaban a bordo de su motocicleta se vieron involucrados en un percance cerca del puente de Santiaguito por derrapamiento de su unidad de motor.

Desafortunadamente uno de ellos perdió la vida por traumatismo craneoencefálico, mientras que el otro resultó lesionado quién fue auxiliado por paramédicos de la San Lorenzo Cacaotepec a bordo de la ambulancia de la comunidad y trasladado al IMSS para su atención médica.

Como primer respondiente arribaron elementos de la Policía Municipal de San Lorenzo Cacaotepec, en tanto que personal de la Policía Vial Estatal de la Delegación de la VIlla de Etla abanderaron la zona para evitar otro percance.

La persona que falleció respondía al nombre de Luis E. M. G., quien conducía la motocicleta marca Italika DM200 color blanco con verde con placas del Estado de Oaxaca, mientras que su acompañante Josué NN, fue trasladado al servicio médico.

Personal de la Fiscalía llegó a la zona para realizar las diligencias correspondientes e integrar una carpeta de investigación por los hechos, así como el traslado del cuerpo para la necropsia de ley.

En otro hecho de tránsito, pero en la carretera local 131 conocida como la ruta de la fe, se suscitó un choque entre una motocicleta y un auto compacto en el kilómetro 74 de esa vía que dejó como saldo daños materiales en ambas unidades.

Este incidente se dio ayer cerca de las 15 horas, sobre la carretera que conduce de Oaxaca a Puerto Escondido a la altura del restaurante del Sur, Sola de Vega Oaxaca.

Los vehículos involucrados son una motocicleta Italika Tipo FT -150 color negro con placas del estado de Oaxaca, conducido por Osvaldo A. M. R., de 15 años de edad, mismo que no presenta lesiones, solo daños materiales.

La otra unidad de motor es un auto marca Chevrolet tipo Spark color verde con placas del estado de Oaxaca, el cual era conducido por Harim V. M., de 50 años de edad, el cual tampoco presentó lesiones, solo daños materiales.

