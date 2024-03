Depresión: 10 señales de alerta para consultar a un especialista (15:00 h)

“Hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande”, dijo el ex novio de la periodista Daniela Ballester y de Gianinna Maradona. “Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones”, dijo Daniel Osvaldo, de 38 años.