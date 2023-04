Denuncian penalmente a José Murat Casab por delincuencia organizada; robó 74 mdp (22:27 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de abril. Enrique Toro Ferrer, quien fue encarcelado presuntamente por haber participado en diversos robos de propiedades en la entidad, presentó este miércoles su libro «El Cártel del Despojo», en cuyas páginas denuncia diversos actos de corrupción cometidos y orquestados por el exgobernador José Murat Casab y anunció que interpuso una denuncia ante la fiscalía contra el exfuncionario por el delito de delincuencia organizada, con lo cual obtuvo ganancias superiores a los 70 millones de pesos.

El ex procurador de justicia dio a conocer lo anterior y comentó que hizo dicha acusación porque no solamente ha resultado muy perjudicado el patrimonio de particulares, sino de todo el estado al cual le robó 74 millones de pesos y que su libro está escrito para personas adultas toda vez que tiene varias palabras altisonantes.

Dijo que está en espera de la respuesta y seguimiento que den las autoridades correspondientes para que Murat sea encarcelado junto con todos aquellos que le sirvieron como cómplices en la comisión de sus ilícitos.

«Yo identifico plenamente a Murat Casab así como a Jorge Merlo y José Antonio Tinajero, sus dos principales cómplices, como las cabezas del Cartel del Despojo», resaltó

En conferencia de prensa, leyó una de las páginas del libro, en la cual se hace alusión a un encuentro que tuvo hace aproximadamente cinco años con José Murat en su oficina de Polanco, en la Ciudad de México; donde le informó que había un proyecto de construcción de una plaza comercial, en el cual habría jugosas ganancias para ambos y una tercera persona.

«Está bien el proyecto de la plaza comercial, pepe, vamos a empezarlo, mira estoy de acuerdo, bueno le hacemos de esta forma, son 33 por ciento a nombre mío, quédate con el 33 por ciento tú y el otro resto del 33 por ciento ponlo a nombre de Tomás (González Ilescas), está bien pepe, que el 33 por ciento esté a nombre tuyo, pero el 33 por ciento de Tomás ¿por qué?, fíjate bien, pero fíjate bien carajo, tu vas a poner el terreno para la plaza comercial, yo voy a poner todos los permisos, autorizaciones, uso de suelo, para que no haya bronca, pues, y Tomás, pues Tomás va a poner la lana para construir la plaza comercial, de la caja de préstamos que tiene, si no como chingaos», narró ante representantes de los medios de comunicación.

Pero si la caja de préstamos es tuya –continuó Enrique Toro- la lana que maneja Tomás es tuya no de él, nooo puta madre eso no es cierto, eso dicen mis pinches enemigos, que se vayan a la verga, yo no soy prestamista, la lana es de Tomás, sabes que se ha hecho rico prestando dinero en los mercados y cobrando intereses, es agiotista, mira yo mañana salgo del país, me voy a Europa, pero a la una de la tarde Tomás te va a entregar en el lobby del Hotel Camino Real de Polanco, 15 millones de pesos, como sello del trato y ya platicamos de más.

Al concluir su lectura,el abogado señaló que al otro día de esa reunión, tomó a las 07:30 am el vuelo de la Ciudad de México a la capital de Oaxaca y manifestó que al momento ignora si Tomás González Iglesias llegó a la cita con los 15 millones de pesos. «Desde ese momento empezaron mis problemas», resaltó en la reunión con periodistas que se llevó a cabo en el restaurante Terranova, ubicado en el Centro Histórico de esta capital.

Toro Ferrer recordó que siguió trabajando con aparente normalidad, hasta que cuatro meses después, fue convocado a una reunión que se realizó en la Ciudad de México, en la cual también estuvo presente José Murat Casab, quien ahí le pidió que firmara una escritura en favor del empresario oaxaqueño, José Luis Jiménez, para que se pudieran vender a particulares unos terrenos que eran propiedad del gobierno estatal, «a lo cual me negué por completo», subrayó el autor de «El Cártel del Despojo».

Esto último fue «la gota que derramó el vaso», toda vez que Enrique Toro fue acusado por José Murat de pertenecer y proteger al «Cartel del Despojo» y posteriormente encarcelado, hasta que tiempo después recuperó su libertad tras demostrar su inocencia.

Cabe señalar que la presentación del libro mencionado ocurre en pleno auge de las detenciones de los presuntos integrantes de esta organización criminal que operó por mucho tiempo cubierta por el manto de la impunidad.

El arresto más reciente fue el del notario 135 de Oaxaca, Jorge Merlo. y se espera que en las próximas horas sea detenido José Octavio Tinajero Senil, quien fuera responsable de un programa denominado «Movilidad Hipotecaria» promovido por el Infonavit.

