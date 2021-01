Denuncian la desaparición de Gabriela Aguilar, fue a la Ciudad de México, pero no volvió (17:30 H)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 26 de enero. Gabriela Aguilar Peral, de 48 años de edad, con domicilio en la agencia de Santa María Xochixtlapilco, Huajuapan, desapareció en la Ciudad de México, reportan sus familiares.

Sandro Peral Hernandez, informó que su hermana fue vista por última vez en la capital del país, a dónde acudió unos días a por un problema familiar.

Indicó que fue el 22 de diciembre 2020, cuando un familiar la acompañó a una estación de metro, para que se dirigiera a la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), ya que tomaría el autobús con dirección a la ciudad de Huajuapan.

Detalló que la estuvieron esperando en Huajuapan, pero nunca llegó, por ello, el 1 de enero de 2020, le marcaron para desearle un feliz año nuevo, sin embargo, no entran las llamadas a su celular.

Peral Hernandez agregó que de inmediato preguntaron con las personas con quienes estuvo en la Ciudad de México, pero les dijeron que ella ya no estaba allá, que se suponía que salió para Huajuapan.

Señaló que en ese momento se alarmaron por no encontrar a Gabriela Aguilar, por lo que preguntaron con otros conocidos de la Ciudad de México y Huajuapan, pero nadie sabe dónde se encuentra.

“Fuimos a presentar la denuncia por su desaparición a la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, pero no se pudo realizar, ya que nos dijeron que no procedía, porque no desapareció en Huajuapan”, reveló.

Subrayó que también acudieron a la capital del país a presentar la querella, sin embargo, no la pudieron realizar, al no tener una foto actual de su hermana, “que con siguiéramos una foto reciente. Solo hablaron a Locatel y otros lugares, no tuvimos ningún dato que nos ayudará a encontrarla”.

Pidió el apoyo de la ciudadanía en general para localizar a la mujer. En caso de saber algún dato que ayude a su localización, favor de informar al número 953 117 0268.

Compartir