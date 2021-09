Denuncian habitantes de Santa Teresa cambio de obra aprobada en asamblea (11:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 16 de septiembre. Habitantes de la agencia Santa Teresa, de Huajuapan, denunciaron al finalizar la Sesión Ordinaria de Cabildo de este miércoles ante los regidores y la presidenta, que aparentemente les cambiaron su obra aprobada en una asamblea, la cual era la pavimentación de la calle Camino Real.

Leonardo Moisés Flores Vázquez, presidente del comité de la calle Camino Real, de la agencia Santa Teresa, relató que durante una asamblea habían escogido tres obras: la primera, el adoquinamiento de una calle de la primaria; el segunda, la pavimentación de la calle Camino Real, y una tercera, que quedó en análisis, la introducción de agua y drenaje para unas cuantas calles.

Al seguir el proceso, les dijeron que la única obra que entraría era la pavimentación de la citada vía, sin embargo, después se enteraron que esta no había sido aprobada en cabildo, que los regidores supuestamente avalan otra obra que ni siquiera está en el territorio de la agencia Santa Teresa.

“Nosotros tenemos nuestra acta de asamblea de priorización de obras, la que se levantó en la agencia. Igual nos enteramos que nuestro agente metió otra acta, igual tenemos otra copia de esa, no es posible que estén haciendo esas cosas, es indebido por parte del agente”, denunció.

Señaló que la obra de la pavimentación de la calle Camino Real, fue sustituida por la ampliación de drenaje y agua potable, que supuestamente está fuera de la jurisdicción de la agencia de policía, según ellos, de acuerdo a un documento de delimitación.

Flores Vázquez expresó que el agente no los quiere atender para que les dé una explicación de lo ocurrido, además de que no los ha ayudado para el alineamiento y delimitación de la vía en donde habitan, a pesar de haberlo solicitado por escrito.

Comentó que los más de 120 lugareños de esa calle, amenazaron que en caso de no aclararse la situación podrían protestar, además de que solicitan que sea respetada el acta de acuerdos de la asamblea.

Al respecto, la presidenta municipal de Juanita Arcelia Cruz Cruz, dijo que desconocía quienes les habían dicho del cambio de la obra, que como autoridades municipales no lo pueden hacer, ya que respetan la priorización que presenta cada una de las agencias.

Refirió que además no se puede ejecutar una obra cuando no se tiene un proyecto, que quizás no hay comunicación entre los habitantes de esa calle y el agente, por ello, existe un posible mal entendido.

Solicitó al regidor de Agencia y Colonias, Fernando Niño García, atender dicha denuncia, con el apoyo de Martín Bernardo Mora Solano, concejal de Infraestructuras, Ordenamiento Territorial y Urbano.

