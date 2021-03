Denuncian al PT de vulnerar la democracia y participación de las mujeres indígenas en las elecciones (11:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 3 de marzo. La indígena Karina Regalado, denunció que el Partido del Trabajo (PT) interpuso una impugnación en contra de un acuerdo de paridad que propuso, mismo que le dio entrada el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) afectando con esta acción la democracia y participación de las mujeres indígenas.

La mujer zapoteca, originaria del Istmo de Tehuantepec, que aspira a una diputación local por Morena, aseguró que desde muy joven ha estado trabajando para los pueblos indígenas; promoviendo foros, talleres o impulsando reformas de ley que permitan ser sujetos de derecho y así ejercer realmente su libre determinación y autonomía.

Señaló que ha sido complicado, pues el Estado no tiene mecanismos ni protocolos para que las comunidades indígenas se encuentren representadas en los espacios de toma de decisiones, situación que desencadena en infinitas violencias y violaciones a sus tierras y territorios.

Reconoció que se abrió una puerta de luz al emitir el consejo del IEEPCO los lineamientos pues consideraron la participación de indígenas y otros sectores importantes de la población, lamentablemente, se llevó una sorpresa al enterarse que el TEEO echó abajo dichos lineamientos con la justificación de que se salían de los tiempos electorales.

“Soy sincera, no pensaba en participar en el proceso electoral local actual, pero ante el evidente retroceso de la sentencia definitiva del 21 de febrero de 2021 relativa al recurso de apelación RA/04/2021 que interpuso una parte actora, decidí en el último día del calendario de mi partido para los registros integrarme y desde esta trinchera evidenciar las resistencias que el sistema político mexicano nos tiene”.

Manifestó que las mujeres indígenas son diversas y portadoras de conocimientos y sabidurías que se deben conservar y replicar en todos los espacios existentes, no únicamente dentro de su ámbito comunitario, “es por ello que hoy expreso esta sentida demanda de no seguir permitiendo que no se nos tome con la debida seriedad”.

Dijo que era evidente que de acatarse la sentencia, los dueños de los partidos políticos seguirán perpetuando solo sus intereses sin considerar nuevamente sus derechos como mujeres y como pueblos indígenas.

“Los lineamientos nos permitían acceder a acciones afirmativas para ocupar los espacios de participación y representación política, en mi caso en el Congreso Local, pero con la resolución de la sentencia me quedo en condiciones de vulnerabilidad y evidente desventaja frente a los monstruos del poder, con ello es importante señalar que para mí no ha sido fácil tomar esta decisión, sin embargo, me acompañan mi pueblo, mis hermanas indígenas y de lucha”.

Karina Regalado, insistió que el Tribunal invalidó unos lineamientos que no son de carácter de ley, con ello, queda claro que muchas instituciones no los ven y no los escuchan, por lo que como mujeres indígenas tendrán que seguir usando todos los instrumentos legales para que se den cuenta de los horizontes de las comunidades indígenas, de sus luchas y reivindicaciones hasta que llegue el día que decidan sus propios desarrollos con sus propias formas normativas, según lo indicado por los tratados internacionales suscritos por México.

