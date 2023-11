Denuncian a directora general de la COCITEI por despido injustificado y de negarle derecho a trabajadora de amamantar a su bebé (12:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 6 de noviembre. Mónica Guadalupe Marín Hernández, trabajadora del Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (COCITEI) denunció a la directora general Xhunaxhi Fernanda Mau Gómez por despido injustificado, por ser mamá y de negarle el derecho a amamantar a su bebé.

En un protesta pacífica frente al Palacio de Gobierno, la ahora ex directora de Planeación y Vinculación de la dependencia, cargó que le fue conferido el 15 de enero de este año, señaló que no tenía contrato pues su nombramiento era de confianza, que no le mencionaron los motivos de su despido de su centro de trabajo, solo le dijeron que por su condición ya no podía seguir en la dependencia ya que habría que acudir a las giras del gobernador al interior del estado.

Manifestó que la rescisión de su nombramiento se podría deber a que denunció vía redes que le habían retenido sus salarios en abril luego de que naciera su hija, tras ser presionada en dos ocasiones para obligarla a firmar su renuncia, “Solamente dice que que me rescinden por pérdida de la confianza, porque denuncié vía Facebook que me habían retenido los salarios”.

Sin embargo, pese a que ha acudido a diversas instancias para denunciar su caso hasta ahora, nadie le ha brindado respaldo, “ he interpuesto ya algunos recursos e interpuesto juicio de nulidad pero el tribunal declaró competencia a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca (JAESPO).

De igual manera, indicó que solicitó otra vez juicio de nulidad por un oficio en el que le levantaron 2 actas de hechos de los que ni siquiera tenía conocimiento, además de acompañamiento a la DDHPO quienes se declararon incompetentes, “solicité también un procedimiento especial sancionador por violencia de género en el IEEPCO también se declaró incompetente”.

Lamentó que ninguna dependencia le pueda ayudar a pesar de que este Gobierno se ha declarado libre de violencia de género, la Sego se ha pronunciado por la defensa de las mujeres pero que en los hechos no ha hecho nada al respecto, por lo que exige su reinstalación ya que tiene una hija a quien mantener.

La empleada, dijo que le pidieron por parte de Mau Gómez, la entrega oficial de la dirección a su cargo, por lo que solicitó medidas de protección a la Secretaría de la Mujer y DDHPO pero hasta ahora ninguna le ha resuelto absolutamente nada.

Expuso que la titular de la Cocitei no ha estado laborando porque hace poco nació su bebé, “Ella sí puede gozar del derecho de maternidad, y no está preocupada de que le retengan su salario”, dijo, por lo que demanda la atención directa del gobernador Salomón Jara Cruz.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir