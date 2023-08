Denuncia Preciado farsa en Frente Amplio, Marko Cortés confirmó que será Xóchilt Gálvez la candidata (18:00 h)

Ciudad de México, 7 de agosto. Jorge Luis Preciado, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, reveló que Marko Cortés, líder nacional del PAN, ya le confirmó que será Xóchitl Gálvez la candidata de la oposición a la Presidencia en las elecciones de 2024.

“Lo que él me señaló es que Xóchitl Gálvez va a ser la candidata, que todos los demás si queríamos alguna chamba pues nos fuéramos a ayudarle, a operarle”, expresó Preciado en conferencia de prensa.

Previamente, al quejarse de anomalías en el registro de firmas en la plataforma de internet, expresó que cuando inició en proceso interno del Frente Amplio se le pidió que se bajara y no se registrara.

“A mí se me pidió que me bajara cuando inició el proceso, que no me registrara, que me harían candidato a diputado. Por supuesto que no tengo ningún interés, de haberlo querido pues voy y hago campaña en mi estado, no me vengo a recorrer 22, 23 estados. Además, para alguien puede ser algo -como dicen allá en el rancho- chido ser diputado. Yo he sido diputado 4 veces, entonces así como que yo ande buscando la chamba para el Congreso pues no, ¿verdad?”, sostuvo Jorge Luis Preciado quien anunció que este martes va a hacer oficial su renuncia a 29 años de militancia en el PAN.

Añadió que las dirigencias de los tres partidos que integran el Frente Amplio: PAN, PRI y PRD, o al menos la de Acción Nacional, está dispuesta a perder la elección presidencial.

“Las dirigencias, por lo menos la del PAN está dispuesta a perder la siguiente elección presidencial, así de claro. Porque no va su candidato, va Xóchitl, ya está cantado que así va a ser, ya estamos informados”, detalló.

Agregó que la apuesta del partido es sumar la mayor cantidad de legisladores en el Congreso para evitar una mayoría legislativa de Morena y aliados.

Marko Cortés es ‘títere’ de Alito

Jorge Luis Preciado además auguró que para 2024 desaparecerán el PAN y PRI, pues dijo Marko Cortés ya no manda en el albiazul y “es un títere de Alejandro Moreno”.

“Lamentablemente es probable que el año que viene desaparezca el PRI y por supuesto que el PAN sea arrastrado, porque también hay que decirlo, en el PAN ya no manda Marko Cortés, Marko Cortés se ha convertido en un títere de Alejandro Moreno. Y si yo no permito que me controle el presidente del PAN, mucho menos voy a permitir que nos controle el presidente del PRI”, sentenció Preciado.

