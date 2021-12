Denuncia mujer trans putleca discriminación por la SRE delegación Oaxaca (13:45 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 2 de diciembre. Fernanda Barrios Jiménez, denunció que personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) delegación en Oaxaca, la discriminó por ser una mujer trans, y de solo reservar citas para trámites de pasaportes a agencias de viaje.

Indicó que recibió malos tratos por parte de la oficina de pasaporte, ya que por ser mujer transgénero le pusieron una serie de trabajas, a pesar de contar con toda la documentación legal que la identifica plenamente como mujer.

Agregó que aproximadamente un año inició con el trámite, pero hace unos días comprobó que las citas solo son posible por medio de agencias de viaje, las que cobran más de cinco mil pesos por este trámite.

“Dos familiares míos trataron de sacar las citas por medio de una agencia, incluso ya la sacaron, su cita es para el 4 de diciembre. Entonces esa fue mi molestia, lo cual yo lo comente a la Secretaría de Relaciones Exterior, pues ¿qué pasaba?, ya que en la página principal no podíamos sacar cita y ni por medio de teléfono, entonces él me comenta que en Oaxaca no había citadas y le contesta, ¿cómo que no hay citadas?, si por medio de agencias están dando citas y cuál es mi sorpresa él me contestó, que siguiera intentando”, expresó.

Reveló que logró grabar parte de la conversación que tuvo con el personal de la dicha instancia, en la cual uno de los trabajadores se refiere a ella como hombre, a pesar de haberse identificado con nombre de mujer al inicio de la llamada.

Barrios Jiménez refirió que, al dar a conocer la denuncia, se comunicaron con ella varias personas, quienes le aseguraron el tener conocidos en la Secretaría de Relaciones Exteriores para ayudarle con el trámite, pero tenían que pagar 700 pesos.

“Creo que esas personas que tienen un cargo público, siempre tratan de humillar a la agente, creo que esto debemos de pararlo, porque no nos quejamos por eso no, nos hacen caso. Estamos muy mal, todo esto que está haciendo relaciones exteriores es un negocio, que está sacando a favor de ello”, señaló.

Fernanda Barrios comentó que por estos actos presentaría una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues la dependencia se ha negado primero en reconocer su identidad como mujer, y segundo en ofrecer de forma correcta el servicio.

