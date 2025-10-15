Denisse Gonzalez y Alejandra Castellanos embriagaron a una perrita y luego la abandonaron (23:06 h)

Chihuahua, 14 de octubre. Denisse González y Alejandra Castellanos son las dos “damas” que le dieron de beber alcohol a un cachorrito y alcoholizarlo y lo grabaron para presumirlo en las redes sociales. Se trata de 2 jóvenes originarias de Chihuahua. Indignante. Una de ellas fue identificada como alumna de la Universidad Pedagógica Nacional del estado de Chihuahua.

Ambas viven en el municipio de Maderas #Chihuahua, estudian en la @upnechoficial y embriagaron a la fuerza a una perrita callejera que luego abandonaron.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir