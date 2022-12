Demagogia encerrada en Salarios Mínimos: Víctor Sánchez Baños (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de diciembre. Una fórmula sin sustento económico * IF + MIR = incertidumbre social * Cierto, aumento del 20%, pero insuficiente * Raquítico alivio ante inflación * Bienestar por sueldos, con crecimiento * Ebrard, estratega lectoral y político * Inicia su precampaña presidencial * Estafa Siniestra Hidalguense * Alcaldes irán a la cárcel: Menchaca * Cotemar, responsable política social

La inflación es como el pecado; cada gobierno la denuncia, pero cada gobierno la practica.

Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) Profesor de física y científico alemán.

Por Víctor Sánchez Baños

El aumento de los salarios mínimos es más confuso que ni los mismos ideólogos de la 4T tienen manera de explicarlo.

Si es cierto que aumentarán un 20% en el país que beneficiará a 6 millones de trabajadores. Sin embargo, se divide en dos partes:

El Incremento por Fijación, que en realidad es el incremento por la inflación, que ubicaron los sectores trabajadores, empresarial y gobierno, en 10%.

El Monto Independiente de Recuperación, que es una cantidad fija de 23.67 pesos para las zonas de la franja fronteriza, y de 15.72 pesos para el resto del país. Este monto, el MIR, se aplicó por primera vez en los salarios mínimos del 2017, como un mecanismo que inventó la administración de Enrique Peña Nieto, para dar una imagen de jugosos incrementos salariales y, lo más importante, es una cantidad absoluta (fija), que no debe ser utilizada para fijar salarios como los contractuales, federales, estatales, ni municipales.

De esa manera, en 2022 el salario mínimo general pasará de 172.87 pesos diarios a 207.44, en el centro del país, y de 260.34 a 312.41 para la zona fronteriza del norte del país.

Si se suman ambas cantidades, definitivamente se aprecia un incremento de 20%. Sin embargo, esto no alcanza para paliar la inflación real de infinidad de productos que son del consumo de la población.

El precio del huevo, pan, carne, pollo, pescado, leche, azúcar y otros productos, ubican sus incrementos entre el 15 y el 60% en lo que va del año y la tendencia será al alza durante el año próximo.

Otra vez, como en las épocas echeverraicas, de Luis Echeverría como presidente pues, aumentaba el salario mínimo y el doble o hasta 10 veces más, crecía el precio de los productos.

Demagogia vil, pues.

Si. Es cierto que durante lustros se frenó el poder adquisitivo de la población, con el fin de frenar la inflación, con lo que el empobrecimiento de los mexicanos fue brutal. A tal grado que se convirtieron los salarios bajos como atractivo para invitar inversionistas extranjeros al país.

En el mundo, México, pese a lo cacareado por la Cuarta Transformación, seguimos teniendo los sueldos en el rango más bajo. No se ha recuperado nada, pese a las cuentas graciosas de economistas simpatizantes del gobierno.

Esos economistas “orgánicos”, aplauden que este año escaló el país 13 posiciones para ubicarse en el sitio 67, por arriba de Colombia, Perú, Guinea Ecuatorial, Ucrania, entre otras economías.

Pero no mencionan que nos superan naciones como Trinidad y Tobago, Turquía, Rumania, Serbia, Paraguay, Polonia, Panamá, Portugal, Japón, Argentina y que decir de Suiza, que tienen un salario mínimo de 3 mil 500 dólares mensuales, una friolera de 70 mil pesos.

Para tener salarios dignos, debemos impulsar el número de empresas, la capacitación laboral, el marco legal que proteja las condiciones de los trabajadores, y en especial autoridades que tengan argumentos sólidos, en materia económica para conducir al país a puertos seguros, confiables y prósperos para el bienestar de todos los mexicanos.

En la vida independiente del país, la incertidumbre, derivada de una clase política ruin y corrupta, impide un desarrollo armónico de la nación y su población.

PODEROSOS CABALLEROS

EBRARD, EL ESTRATEGA PROFESIONAL

Marcelo Ebrard, conocedor de los tiempos electorales, no quiere revivir la misma historia de su mentor, Víctor Manuel Camacho Solís. Le dieron el banderazo de salida y en silencio armó una estructura inteligente, en todos los sentidos, con el fin de ganar la encuesta de Morena, para la candidatura presidencial. Tomó protesta a 300 Comités de Apoyo en el país, en igual número de distritos electorales. Pero busca más. “… si ya ganamos algo no dejemos que se pierda. Hagamos lo que sigue, si ya vamos adelante. Hoy hacemos un compromiso ustedes y yo, ya no se pueden echar para atrás, y yo no me puedo echar para atrás, de aquí vamos a la encuesta y vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!”, sentenció el canciller de la 4T. Marcelo tiene estructura política y podrá obtener ventajas en el proceso pre electoral. Si pierde la encuesta, tiene un capital político muy importante que podría hacer un boquete mortal a quien vaya como candidato de Morena, que no sea él. Esa es la apuesta.

LA ESTAFA SINIESTRA HIDALGUENSE

Tras la detención de los alcaldes de Epazoyucan, Yahualica y Huautla por su presunta participación en el esquema conocido como “La Estafa Siniestra”, cuatro ex funcionarios estatales se han amparado ante posibles órdenes de aprehensión que se giren en su contra. El gobernador Julio Menchaca está con la espada desenvainada. Quiere dejar en claro que ese tipo de delitos no pasarán sin castigo. Para ello, tiene trabajando en la fiscalía como encargado del despacho a Santiago Nieto, quien dice haber recuperado algunos milloncillos, pero, hay mucho dinero en el éter.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: COTEMAR

Para mejorar la calidad de vida de personas que habitan en las comunidades en las que opera y sus áreas circundantes, Grupo Cotemar impulsa un sólido programa de Responsabilidad Social que promueve una cultura empresarial basada en sus valores: Integridad, Efectividad, Innovación, Colaboración y Responsabilidad. De acuerdo con esta vocación, Cotemar entregó una ambulancia en comodato al municipio de Moloacán, Veracruz, para cubrir diferentes necesidades en beneficio de los habitantes y sus municipios cercanos. De igual forma, realizó la donación en especie de medicamentos a ese municipio.

