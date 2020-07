Del soberbio: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de julio. El gobierno de Oaxaca está haciendo un tipo de colecta entre los burócratas para juntar dinero para repartirlo entre el personal médico, que se ha está jugando durante la pandemia. Esto incluye a camilleros, personal de limpieza, enfermeros (as), los mil 200 trabajadores que están enfrentando el covid en los diversos hospitales in instituciones que hay en la entidad. Se les ha pedido a los mandos medios para arriba que colaboren con lo que puedan para ayudar a los que luchan contra el covid en sus diferentes trincheras. Este dinero sería canalizado en el mes de septiembre, y sería el sector Salud quien se encargará de hacerles los depósitos en sus cuentas privadas. Resulta que no todos los trabajadores están en activo, y el Sindicato de Salud al percatarse de esta iniciativa ahora quiere que todos los trabajadores reciban la contribución, aunque muchos no están en la primera línea y eso ha causado resquemor entre los que merecen el apoyo.

Llegó el día en que se llevará a cabo la tan cacareada mesa de debate “Oaxaca, liderazgos juveniles en Inclusión y Prevención” que organizó el Secretariado Ejecutivo de Oaxaca. Aunque organizar este tipo de eventos no se encuentra dentro de las funciones de esa dependencia, a consideración del titular, sí porque se trata de prevención del delito. El joven funcionario José Manuel Vera Salinas se ha dedicado a hacer pequeños videos para festejar desde a los niños, las madres, y lo que se acumule. Alguien le ha aconsejado que es momento de estar delante de las cámaras y que organice eventos que lo mantengan en el “gusto de los espectadores”, quizás le funcione, realmente no lo sabemos.

El Gobierno de México ha recibido más de mil quejas en tribunales por la pandemia de Covid-19, según informó ayer en Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Según el soberbio funcionario federal, algunas de estas quejas fueron presentadas por ciudadanos, pero “hay una parte no despreciable que proceden de grupos políticos” que denuncian inacción de las autoridades federales o que no cumplieron con sus atribuciones.

Varios estados empiezan a plantearse ralentizar su apertura económica o incluso dar marcha atrás –la Ciudad de México, por ejemplo, con más de 72 mil infectados, no descarta volver al semáforo rojo (el máximo nivel de alerta)–, por lo cual podrían aumentar las discrepancias entre las acciones de los estados, que han estado presentes desde el principio de la pandemia.

Por ello, el consentido del presidente amenazó a los gobernadores “Si la federación dice estás en rojo y el estado dice `yo estoy en naranja y voy a hacer estas otras actividades’, muy bien, el estado debe responder por sus decisiones soberanas”, afirmó. “No es amago (de sanciones); es claridad, es franqueza”.

No se mide. La historia lo juzgará.

