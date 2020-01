Del silencio del paladín: Ley de Herodes (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de enero. Otra estupidez de la 4T. Resulta que desaparecieron 11 Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS), que dependían directamente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde los animales silvestres decomisados al tráfico ilegal o en posesión irregular de alguna persona que eran enviados a zoológicos para su atención médica o ser rehabilitados

Los CIVS creados en 1988 funcionaban en el Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Yucatán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Campeche.

Es en este contexto en el que la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), con las 80 instituciones públicas y privadas que tiene afiliadas.

De acuerdo al diario Excélsior, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) envió a los zoológicos públicos y privados de la AZCARM aproximadamente a 15 mil ejemplares de especies de grandes felinos, como jaguares, así como monos y también aves como tucanes, guacamayas y búhos. Tan sólo en este año, tres mil 94 animales fueron asegurados.

***

¿Dónde está el aguerrido padre Coyote? así le llaman al padre Alejandro Solalinde quien hasta antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador se lanzaba en contra de los otros ex presidentes por sus políticas en contra de los migrantes, ahora guarda silencio cómplice ante la crisis que se vive al sur de México.

Su último mensaje en Twitter (@padresolalinde) fue el pasado 3 de enero y consistió en un mensaje de defensa al activista Julián Assange.

En contraste con el silencio del activista convertido en sacerdote paladín de los migrantes centroamericanos, Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena, alzó la voz y exigió respecto alzando la voz y exigiendo respeto “Somos peor que el muro de Trump, el muro no pega” ante la respuesta de la Guardia Nacional en la frontera sur hacia los migrantes que intentan cruzar hacia México.

“El Gobierno está violando el artículo 11 de la Constitución es claro, el libre tránsito de las personas por el territorio nacional, además los acuerdos de la migración”.

(Foto tomada de twitter, digitalpost.com.mx)

***

Mañana inician las comparecencias del gabinete de Alejandro Murat. No habrá nada nuevo, todo está bajo control. Y, los integrantes de la actual legislatura no tienen ni idea de lo que deben hacer y se dejan enamorar por Alejandro Avilés quien los remunera para que no hagan olas. Al tiempo.

