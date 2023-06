Del protagonismo: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de junio. ¿Qué le pasa a la Secretaria de Turismo Saymi Pineda? En la mañanera del pasado lunes, el gobernador Salomón Jara le pidió que anunciara la fiesta de la Guelaguetza a celebrarse en el mes de julio. La funcionaria habló como merolico, su participación se extendió al grado que fue el propio mandatario quien cansado del protagonismo de la costeña le hizo saber frente a la prensa que abusó de su tiempo, a lo que la señora solo le contestó “Hay, gobernador es que estoy muy emocionada”.

Sí, se trata de la misma de la” visitación”, la que se vistió de la mujer maravilla, la que rompió el protocolo diplomático en Madrid, y la que quería ser actriz de Televisa.

Todo un caso.

Por cierto, y aunque lo presuma, en el 2022, Claudia Sheinbaum recibió al matrimonio Murat para anunciar la Guelaguetza en la capital del país con bombo y platillo. No es exclusivo, ni nada nuevo lo que “logró”, la funcionaria estatal.

***

Hoy, habrá mesa de negociación con la Sección 22 en la Ciudad de México en donde estará el gobernador Salomón Jara. Aquí, se quedará al frente del changarro, el aún secretario de Gobierno, Jesús Romero quien seguramente asistirá al desayuno que ofrece el gobierno morenista a los representantes de los medios de comunicación. Mientras esto ocurre, la Sección 22 dejará sin clases a miles de niños oaxaqueños ya que a partir de este día habrá un paro de 72 horas del magisterio.

***

Ayer, el canciller Marcelo Ebrard anunció que renunciará el próximo 12 de junio. Muchas conjeturas sobre este paso que dio el “carnal”. En este sexenio, como los en los anteriores, no se mueve nada sin la autorización del presidente, en esta época de la 4T de YSQ. Se podría tratar de un acuerdo al que llegaron el presidente y el secretario de Relaciones Exteriores a quien lo han utilizado como “apaga fuegos”. El macuspano no quiere perder el poder y su receta podría ser mandar a Claudia Sheinbaum o a Adán Augusto por Morena y a Marcelo por Movimiento Ciudadano. Al fin y al cabo son la misma cosa. Usted cree lector que Ebrard se atrevería a molestar o inquietar al huésped de palacio. Le han hecho cosas peores y no ha tenido la dignidad de abandonar el barco. ¿Entonces? Y MC, está más que puesto. Una tercera vía sería por el Verde. Ambos se venden al mejor postor.

¿Si Ebrard es presidente cambiarían las cosas? Lo dudamos. Es un peón más en el tablero del tabasqueño. Así de sencillo.

***

Hoy, se conmemora el Día de la Libertad de Expresión fecha instaurada en 1951 por los editores de periódicos y el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, con el fin de destacar la trascendencia de una prensa libre e independiente para la democracia mexicana.

En lo que va de 2023, 5 periodistas han sido asesinados en México. El 23 de mayo pasado se registró el quinto asesinato a un miembro de la prensa, se trata de Marco Aurelio Ramírez Hernández, corresponsal para varios medios de comunicación.

En 2022, 17 periodistas que fueron asesinados, cuatro muertes se registraron en Veracruz, el estado con mayor homicidios a comunicadores.

Durante 2022, México se consolidó como el país más peligroso para ejercer periodismo por el Instituto Internacional de Prensa (IPI por sus siglas en inglés).

Mientras que el informe anual de Reporteros Sin Fronteras también ubicó a México en el primer lugar del ranking de mortalidad de profesionales de la información, por cuarto año consecutivo.

Nada que celebrar.

