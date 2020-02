Del plantón: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. Con bombo y platillo, el aún titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Fabián Sebastián Herrera Villagómez anunció la boda de su hija Elizabeth que se llevó a cabo el pasado sábado. Resulta que los padrinos de Velación serían el matrimonio Murat, pero lo plantaron.

El líder de la Fundación Colosio y ex gobernador oaxaqueño José Murat estaba de gira con el dirigente del PRI nacional Alejandro Moreno en Chicago.

Claro pudo haber regresado y reintegrarse al recorrido después, pero no fue así. Algo anda mal en Sinfra y al parecer, al papá del gobernador lo incomoda.

¿Que significa ser padrinos de Velación?

Como su nombre lo indica son quienes velarán y en un futuro apoyaran a la pareja que apadrinan con buenos consejos y ser una guía espiritual.

Tiene que ser un matrimonio bueno, cercano a la pareja que se casa, y por obvias razones que estén casados por la iglesia.

***

La Ley de Herodes no se difundió la semana pasada. Uno de mis perrhijos fue intervenido quirúrgicamente en la Ciudad de México donde está el mejor oftalmólogo canino Gustavo Adolfo García Sánchez -desafortunadamente no hay este tipo de médicos en Oaxaca- y estuvimos pendientes toda la semana. Aún no podemos cantar victoria porque el tratamiento después de 3 cirugías es lento, pero tenemos fe y esperanza en que el pequeñín recupere la vista.

Durante nuestra estancia en la Ciudad de México saludamos a nuestros colegas de algunos de los medios que difunden en sus plataformas las notas de ADNsureste.

Pudimos convivir con el titular de MVS, Luis Cárdenas; con el columnista del Arsenal, Don Francisco Garfias; con el director de Disyuntiva Jorge Urzúa y con Alberto García Sarubbi (Pedro Ferriz estaba en Mérida). Por cierto Sarubbi es oaxaqueño.

También tuvimos la oportunidad de darle un abrazo a mi ex jefe en la Procuraduría General de la República, Ignacio Morales Lechuga, quien es muy amigo de otra persona a la que estimamos mucho Jesús Martínez Álvarez de quien recordamos tuvo la dignidad de renunciarle al voraz de Gabino Cué.

Hubo otros intercambios de proyectos, pero los reservaremos para otra columna.

***

Ayer, después de la ceremonia de los Óscares 2020 circularon muchos memes, pero uno que nos llamó la atención fue este que adjuntamos sobre la película triunfadora.

