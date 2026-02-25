Del Paseo de la Reforma al Altiplano: así fue el operativo federal nocturno del traslado de los escoltas de “El Mencho” (VIDEO) (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad federal, Andrés “N” y Genaro “N”, señalados como presuntos integrantes del círculo cercano de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fueron trasladados durante la madrugada de este miércoles 25 de febrero al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como el penal del Altiplano.

Ambos permanecían bajo resguardo en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada en Paseo de la Reforma 75, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El movimiento ocurrió días después del operativo federal en Tapalpa, Jalisco, donde el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido, de acuerdo con reportes preliminares de autoridades federales. El traslado de los presuntos esoltas ocurrió durante la madrugada del miércoles 25 de febrero de Paseo de la Reforma en Ciudad de México hasta el penal del Altiplano en el Estado de México / Foto: Jorge Becerril

¿Qué sabemos del traslado de los escoltas de “El Mencho”al penal del Altiplano?

La secuencia operativa comenzó a la 1:30 horas, cuando unidades de la Guardia Nacional empezaron a concentrarse en las inmediaciones del inmueble.

A las 2:35 horas ingresó un vehículo blindado tipo Rino y, cinco minutos después, a las 2:40 horas, el convoy salió escoltado por seis patrullas federales.

El desplazamiento avanzó por Eje 1 en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; posteriormente se incorporó a Viaducto Río de la Piedad y más tarde a avenida Constituyentes con rumbo al Estado de México.

Alrededor de las 4:40 horas, el convoy ingresó al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde ya era esperado por elementos de la Policía Federal Ministerial.

El traslado se realizó bajo un esquema táctico de cápsula de seguridad, con tres unidades al frente, el blindado en el centro y tres patrullas en retaguardia.

El Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano es considerado uno de los centros penitenciarios de mayor seguridad en el país, diseñado con infraestructura de contención avanzada para internos vinculados con delincuencia organizada de alto perfil.

¿Cuáles son los posibles cargos que les darán a los escoltas de “El Mencho”?

La audiencia inicial se desarrolló la noche del martes y se prolongó hasta las primeras horas del miércoles.

Aunque comenzó con acceso a medios, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que la diligencia se llevara a cabo a puerta cerrada debido a la naturaleza de los delitos. La petición fue respaldada por la defensa y autorizada por la jueza.

Hasta el momento no se han detallado públicamente los cargos específicos; sin embargo, se prevé que podrían enfrentar acusaciones por delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contemplados en la legislación federal mexicana.

Antes del desalojo de la prensa, Genaro “N” declaró que fue confundido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, negando formar parte del primer círculo de seguridad del líder criminal.

Asimismo, solicitó la práctica de pruebas de rodizonato de sodio para acreditar que no disparó arma de fuego.

Fuentes federales indicaron que autoridades de Estados Unidos habrían proporcionado inteligencia estratégica que contribuyó al operativo en Tapalpa, aunque no se han revelado detalles oficiales sobre el alcance de dicha colaboración.

El traslado al Altiplano marca un nuevo paso en el proceso judicial contra los señalados como presuntos escoltas de “El Mencho”.

La audiencia inicial de los presuntos escoltas de “El Mencho”, identificados como Andrés “N” y Genaro “N” se realizó a puerta cerrada a petición de la FGR; no se han detallado públicamente los cargos específicos / Foto: Cuartoscuro Ejecentral/Foto:Cuartoscuro

