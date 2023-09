Del festejo: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. Ya se prepara el Frente Amplio para festejar este domingo en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México cuando Xóchilt Gálvez reciba su constancia que la convierte en candidata oficial de la ciudadanía, del PAN, PRI y PRD.

En redes sociales, se está convocando a los mexicanos a acompañar a la senadora en esta nueva etapa de su vida política.

***

Las cosas suceden tan rápido que ahora inicia la fase más desgastante para los suspirantes a la silla presidencial. Será un año en donde el macuspano hará hasta lo imposible por descarrilar a la llamada señora “X”.

Lo importante es seguir inyectando ese entusiasmo que logró la hidalguense entre los mexicanos y los que apoyan a la oposición a no rendirse ante los nuevos embates que prepara el mesías.

***

Que las encuestas internas de Morena colocan a Adán Augusto en empate técnico con Claudia Sheinbaum. Lo chistoso es que supuestamente Marcelo Ebrard venía en segundo lugar y ahora mágicamente el “hermano” tabasqueño ya se metió en la etapa final.

***

Jesús Romero insiste en que tiene otros datos respecto a la inseguridad en Oaxaca. “Charbelín” que fue un invento de Ulises Ruiz, ahora reta a los medios que difunden los resultados que a nivel federal maneja el gobierno de AMLO. ¿A quién le creemos?

***

El gobernador Salomón Jara estuvo de visita en la casa del antropólogo René Bustamante en San Pablo Etla. La presencia del convoy del mandatario llamó la atención de los pobladores que con asombro vieron el desfile de una veintena de autos transitar por las empedradas calles de esta comunidad.

***

Es tiempo electoral y en Oaxaca, ya se manejan listas de los plurinominales a diputados y senadores. No hay sorpresas, los de siempre. No hay que olvidar que es tiempo de mujeres y que hay personas que vale la pena apoyar y mostrar juventud y caras nuevas. Las Marianas, y las Gabys, ya están listas y dispuestas aunque no ofrezcan votos porque no ganan elecciones, pero reclaman lugares privilegiados. Ellas, sucumbieron a las propuestas indecorosas de Morena. Les ofrecieron espacios en el Verde y en el Partido del Trabajo, lo que hicieron sin chistar con tal de obtener una curul. El tiempo nos dará la razón, los chapulines no se purifican por cambiar de color.

