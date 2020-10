Del detenido: Ley de Herodes (06:00 h)

No viaje a:

Estado de Colima por delincuencia .

. Estado de Guerrero por delincuencia.

Estado de Michoacán por delincuencia.

Estado de Sinaloa por delincuencia.

Estado de Tamaulipas por delito y secuestro.

Reconsidere viajar a:

Estado de Chihuahua debido a la delincuencia .

. Estado de Coahuila por delincuencia .

. Estado de Durango debido a la delincuencia .

. Estado de Jalisco debido a la delincuencia .

. Estado de México por delincuencia .

. Estado de Morelos debido a la delincuencia .

. Estado de Nayarit por delincuencia .

. Estado de Nuevo León por delincuencia .

. Estado de San Luis Potosí debido a la delincuencia .

. Estado de Sonora debido a la delincuencia .

. Estado de Zacatecas por delincuencia .

Esto es lo que les advierten:

Los delitos violentos, como el homicidio, el secuestro, el robo de vehículos y el robo, están muy extendidos. Se sabe que grupos criminales armados atacan y roban embarcaciones comerciales, plataformas petroleras y embarcaciones de suministro en alta mar en la Bahía de Campeche.

El gobierno de EE. UU. Tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses en muchas áreas de México, ya que los viajes de empleados del gobierno de EE. UU. A ciertas áreas están prohibidos o restringidos significativamente.

Los empleados del gobierno de los EE. UU. No pueden viajar entre ciudades después del anochecer, no pueden tomar taxis en la calle y deben confiar en los vehículos despachados, incluidos los servicios basados ​​en aplicaciones como Uber o las paradas de taxis reguladas. Los empleados del gobierno de los EE. UU. No pueden conducir desde la frontera entre EE. UU. Y México hacia o desde el interior de México, con la excepción de viajes diurnos dentro de Baja California, entre Nogales y Hermosillo en la Carretera Federal Mexicana 15D, y entre Nuevo Laredo y Monterrey en la Carretera 85D (solo durante el día y con autorización previa del Consulado).

Respecto a Oaxaca, emiten que debe haber mayor precaución.

Indican que deben ser más cautelosos debido al crimen.

Señala que los empleados del gobierno de EE. UU. No pueden viajar a:

Región del Istmo de Oaxaca , definida por la Carretera 185D al oeste, la Carretera 190 al norte y la frontera Oaxaca / Chiapas al este. Esto incluye las localidades de Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz y San Blas Atempa.

Carretera 200 al noroeste de Pinotepa.

Aunque menciona que no existen restricciones de viaje para los empleados del gobierno de los Estados Unidos a otras partes del estado de Oaxaca, que incluyen áreas turísticas en: Ciudad de Oaxaca , Monte Albán , Puerto Escondido y Huatulco .

