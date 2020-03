Del cártel de la 22: Ley de Herodes (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. El vocero del padre del gobernador, Moisés Molina twitteo que “Tuvo que ser @alejandromurat desde Oaxaca, quien se atreviera” a cerrar las escuelas a partir de la próxima semana. Según Molina, después del atrevido de Murat muchos le copiaron. Pero, Murat solo oficializó en Oaxaca una orden del gobierno federal. Los que sí se atrevieron fueron los gobernadores de Jalisco, Guanajuato y Yucatán, quienes ante la pandemia suspendieron clases en todos los niveles en sus entidades a partir de mañana 17 de marzo. Se trata de dos mandatarios panistas y uno de Movimiento Ciudadano los que prefieren tomar medidas drásticas en lugar de seguir las ocurrencias del abuelito que se pelea con la prensa todos los días.

Un paso importante y que llama la atención que hizo Alejandro Murat es haber habilitado el Hospital General de la Mujer y el del Niño Oaxaqueño para recibir a los enfermos por contagio por coronavirus. Cabe destacar que aún no hay cura para el virus, pero sí se necesitan cuidados intensivos ya que la fase aguda de la enfermedad requiere de muchos cuidados. También el consejo de iniciar una sana distancia entre los oaxaqueños y quedan suspendidas temporalmente las actividades no esenciales.

***

En muchos países se ha decretado un paro total de actividades y se ha aislado a la gente y ordenado que no salgan, aquí en México “el mesías” prefiere que todos se expongan. El problema que enfrentarán miles de mexicanos que viven al día es que no tendrán qué llevar a sus hogares. ¿Qué va a pasar con los albañiles, meseros, trabajadoras del hogar, carpinteros, vendedores de frutas y legumbres, de jugos, los limpiadores de parabrisas, etc.? Es una verdadera calamidad lo que se viene en caso de que se cierren las fuentes de trabajo.

***

Y, el cártel de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amenaza con realizar una marcha y además analiza si cierran las escuelas la próxima semana. De risa, ellos siempre hacen paros y resulta que ahora no están de acuerdo y quieren trabajar. Bola de flojos y extorsionadores que tratan de sacar ventaja hasta de una emergencia mundial.

Compartir