Del burlón: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de mayo. ¿Qué le pasa al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell? Ayer, en su conferencia trató de humillar a la reportera de Reforma Dulce Soto por haberle preguntado sobre el programa centinela. Durante la semana hordas de trolls la atacaron vulnerando su seguridad, mientras el funcionario cuestionaba al medio y a su periodista. El papel del vocero no es enfrentar a los profesionales de la comunicación. El problema del empleado de Andrés Manuel López Obrador es que ya se contagió de la soberbia de todos los de la 4T. !Qué pena! Ayer, Gatell decidió ser burlón y plantarse desafiante sin dar tiempo a interlocución.

***

Del miércoles 6 al viernes 8 de mayo se registrará el pico máximo de contagios con hospitales públicos y privados saturados en la capital del país y en algunos estados donde se registran muchos casos de Covid-19.

***

Tal parece que a muchos no les cae el veinte y ayer festejaron sin ninguna precaución el Día de la Santa Cruz. Un ejemplo fue en Santa Cruz Etla, donde los albañiles realizaron reuniones, fiestas y lanzaron cohetones sin discreción pese a que estamos en la fase 3 y en la semana pico de la pandemia de covid-19. La semana pasada se registró el primer caso en el municipio y las autoridades de San Pablo, la comunidad adyacente a través de perifoneo llaman a la población a quedarse en sus casas, y utilizar cubrebocas, incluso no permiten salir a hacer caminatas y mucho menos sacar a los perros, pero se hicieron de la “vista gorda” durante la celebración del Día del Albañil, lo cual es una tradición en la que los trabajadores coloquen una cruz de madera en lo alto de la fachada de la construcción, la suelen adornar con flores, listones o papel china. Los pobladores no entienden la severidad de la pandemia, y realizan sus actividades normales. El tráfico se ha incrementado, los comercios siguen abierto en esta localidad que se rige por el sistema de usos y costumbres.

Compartir