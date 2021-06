Del apestado: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de junio. Este fin de semana regresará el presidente Andrés Manuel López Obrador a Oaxaca. A su casa, me dijo un reportero con quien compartí la nota. Sí, efectivamente le pintaron su residencia de guinda en las pasadas elecciones. Todo estará listo para su visita. Al fin y al cabo, hizo una campaña muy fuerte en este estado en donde se reparte dinero a los más pobres, a los ninis y a los pensionados. Tal parece que todo estuvo pactado. Los resultados para la alianza PRI-PAN-PRD fueron malos, pero de acuerdo al delegado Alejandro Guevara lograron una diferencia de menos de 340 mil votos que en el proceso electoral pasado fue de más de 500 mil.

Para los priistas, el tricolor ha retomado la ruta del triunfo porque de un solo distrito que tenían en el Congreso local ahora tendrán 6 e impugnarán 4 y que a nivel federal consideran que tendrán 5 o 6 diputaciones plurinominales.

Ante la paralización al interior del PRI nacional, el ex gobernador Ulises Ruiz alzó la voz y exigió la renuncia de Alito Moreno por el rotundo fracaso electoral del domingo. El PRI tuvo la mayor derrota en los estados. De las 11 gubernaturas que tiene actualmente en su poder, perdió siete; se quedó sin Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.. Por menos renunció Manlio. Antes de las elecciones al interior del PRI había fuertes reclamos en contra del dirigente nacional por la falta de involucramiento en las campañas proselitistas de las 15 gubernaturas, y por conducir su esfuerzo sólo hacia la elección de su estado natal, Campeche, donde además el candidato es su sobrino. También le criticaron su cercanía con Andrés Manuel López Obrador.

Cabe recordar que en 2015 en plena campaña electoral para el gobierno de Campeche, el hoy presidente dijo que Moreno era “un maleante, un reverendo ladrón, es el más corrupto de Campeche, el más ladrón de Campeche“.

Para Alito su look es más importante que el PRI, al grado que La Jornada, difundió varios audios y uno de ellos es con su cirujano plástico a quien le exige que lo deje “2040”.

Moreno Cárdenas indica que durante la gestión del actual CEN, la preferencia electoral aumentó en 10 puntos porcentuales, ya que cuando tomaron el mando en 2018, el PRI contaba con una preferencia del 8%. Y, aunque no ganaron ninguna gobernatura, ganaron escaños en el Congreso de la Unión y se quedaron con ciudades importantes de Hidalgo y Coahuila.

Hoy, es un perdedor, apesta y se niega a renunciar.

Los morenistas se volvieron a olvidar de la pandemia y se fueron a la capital del país a celebrar junto con Mario Delgado frente al Hemiciclo a Juárez. Entre los asistentes al acto estuvieron los virtuales ganadores de las gubernaturas de Sinaloa, Rubén Rocha; Tlaxcala, Lorena Cuéllar, y de Michoacán, Alfredo Bedolla.

La periodista Peniley Ramírez provocó el cólera de doctor muerte (Hugo López Gatell) quien no pudo contestar una pregunta de la reportera y la maltrató como es su costumbre. Pero ella no se dejó y de manera valiente y firme le siguió cuestionando.

De acuerdo a la reportera México aprobó vacuna de CanSino con datos de Paquistán (intervalo de confianza 5-74%), de Chile (intervalo 39.5% inferior) y Gatell dice que no sabe o no puede decir cuántos de México ¿? – Tampoco sabe si Comité en MX recomendación aprobación o no.

¿Quienes sí estarán en la Cámara de Diputados?

La prima del Presidente de la República: Manuela Obrador: 134,911 votos

El primo de Mario Delgado, Mario Miguel Carrillo Cubillas: 82,354 votos

Y, Mauricio Toledo: 74,108 votos

