Del apagón y los mixes: Ley de Herodes (07:45 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. El apagón en 26 estados de la república se debe a la negligencia de este gobierno de la 4T. Un apagón masivo ha afectado al norte del país de manera especial. Varias zonas de las ciudades de Chihuahua, Ciudad Juárez, Saltillo y Monterrey, la segunda urbe más poblada del país, así como a diferentes puntos en el Estado de Tamaulipas. Aunque el presidente, Andrés Manuel López Obrador, había dicho que hubo unos 400 mil afectados, el último recuento oficial afirma que más de 4.7 millones de personas se quedaron sin electricidad, es decir, 10 veces más de lo que dijo el mesías en su mañanera. Ya sabe usted, él siempre tiene otros datos.

Esta Administración busca responsabilizar a sus predecesores por comprometer varios contratos en el suministro de gas, lo que ha dejado sin recursos” a CFE, pero que a la par se han cancelado proyectos de almacenamiento de gas, lo que pudo haber evitado este problema desde un principio, según los especialistas.

Las fallas en el suministro eléctrico también preocupan en medio de la pandemia, ante la posibilidad de que los hospitales y sus equipos de soporte vital tengan problemas. Y según las autoridades los respiradores, por ejemplo, tienen un respaldo de baterías para evitar que dejen de funcionar.

De acuerdo al diario El País, en un recuento que hizo sobre el papel de la CFE que dirige Manuel Barttlet, la CFE ha tenido varios episodios problemáticos en las últimas semanas. A finales de diciembre hubo un apagón que afectó a 10 millones de usuarios en el país, provocado según la empresa por el incendio de un pastizal, que afectó a una planta generadora. La empresa dijo días después que un primer documento con las explicaciones era falso, aunque dijo que el incendio sí se produjo. En noviembre, una falla en una subestación al sur de la capital provocó un aparatoso incendio. La empresa se deslindó también de otro fuego que afectó al metro de Ciudad de México en enero, tras una falla eléctrica en una subestación del suburbano. La CFE también tuvo roces con el Gobierno de Tabasco por las inundaciones que hubo en noviembre a raíz de que se decidiera desfogar una presa que se utiliza para producir electricidad e inundar a los más pobres. Terrible.

El 6 de junio reflexione.

***

A través de un comunicado, el Secretario General de Gobierno, Francisco Javier García López, informó que, como resultado de la atención a través del diálogo, el presidente municipal de San Juan Mazatlán, Macario Eleuterio Jiménez, realizó el pago de las participaciones correspondientes al año 2020, las cuales ascienden a 572 mil pesos del Ramo 28 y 5 millones del Ramo 33.

Derivado de este primer acuerdo, se levantó por unas horas el bloqueo en la carretera federal 185 “Transístmica”, a la altura de la agencia municipal Boca del Monte. Luego de haber obtenido el pago de las participaciones del año 2020, los manifestantes liberaron al trabajador Jorge Toledo Toledo, quien cuenta con buen estado de salud y a quien obligaron a botear y amarraron a un vehículo.

Como parte de las negociaciones, se instaló una mesa de trabajo en el municipio de Matías Romero, donde la comisión de San Juan Mazatlán, Mixe, solicitó el pago TOTAL del ramo 33 del ejercicio 2021; sin embargo, por lo que respecta a los recursos solicitados, la autoridad municipal les solicitó que en un término de 72 horas, darían respuesta a su solicitud, toda vez que ese recurso lo destina la Federación de forma mensual a las autoridades municipales; al concluir la mesa, tomaron la decisión de volver a instalar el bloqueo en la carretera federal 185.

¿Qué es lo que sucede? Muy sencillo, Adelfo Regino quien es la mano que mece la cuna en este conflicto no tiene la menor intención de retirar a la gente hasta que no le den la lana de todo el año. Hay una coctel de organizaciones que exigen dinero por adelantado. Se trata del partido del presidente Morena, Mult e Inpi que no permiten llegar a acuerdos. El presidente municipal está totalmente rebasado por esta gente, y hay una abogada Jésica Irene Feliciano Bautista que dice representar o pertenecer al MULT y es una intransigente que no permite llegar a acuerdos. Eso es lo que en verdad sucede.

***

La 4T ya lleva más de dos años en el poder. Vamos directo a convertirnos en Venezuela y la gente no se da cuenta de lo terrible que está sucediendo. Andrés Manuel López Obrador aún sigue culpando a las gobiernos anteriores de todo.

