Del 6 al 9 de diciembre, Torneo de básquetbol en San Juan Metaltepec, con premiación en efectivo (10:30m h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. Con motivo de la festividad en honor a la Virgen María de la Purísima Concepción, en la agencia municipal de San Juan Metaltepec, municipio de Santiago Zacatepec, distrito mixe, se llevará a cabo el torneo de básquetbol que convoca a ocho categorías tanto para la rama femenil como varonil, la justa del deporte ráfaga se realizará del sábado 6 al martes 9 de diciembre.

Los partidos están organizados para que participen las categorías: inter bachilleratos tanto femenil como varonil, inter secundarias, para ambas ramas, infantil para ambas ramas, micro mixto, chupón mixto, categoría pañal, categoría varonil tercera fuerza representativo y femenil libre representativo. El 6 y 7 de diciembre jugarán la mayoría de las categorías, el 8 y 9 será exclusivo para la tercera fuerza representativo varonil y la categoría femenil representativa.

La inauguración del torneo se llevará a cabo el 6 de diciembre a las 7:00 de la mañana en una de las instalaciones que ocupa la escuela primaria Leona Vicario. El sistema de competencia será a doble eliminación. La premiación del inter bachilleratos varonil ofrece $15,000 pesos al primer lugar, al segundo sitio se le entregan $12,000 pesos, el tercer puesto recibe $8,000 pesos, en tanto el cuarto sitio recibe $5,000 pesos. Al campeón femenil de esta categoría se le entregan $12,000 pesos.

Al primer sitio de la categoría inter secundarias varonil, se le premia con $12,000 pesos, mientras que al primer lugar de la femenil se le entregan $10,000 pesos. De los premios más atractivos, se encuentran en la tercera fuerza varonil, el primer lugar obtendrá $30,000 pesos, el segundo lugar $20,000 pesos, en tanto el tercer sitio obtiene $10,000 pesos.

En la rama femenil libre de tercera fuerza, el conjunto campeón se lleva $15,000 pesos, el segundo $12,000 pesos, en tanto el tercer puesto obtiene $10,000 pesos. Para los equipos interesados en formar parte del torneo de básquetbol, se pueden comunicar a los teléfonos 951 636 08 25, 951 544 80 07 o al 951 302 94 33.

