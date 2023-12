Del 4 al 6 de abril la sexta edición de la Copa Chapus 2024 (11:00 h)

Ricardo García

La competencia de balompié va dirigida a los equipos organizados, ligas deportivas, fuerzas básicas, colegios y universidades. Las inscripciones se encuentran abiertas y terminarán el 26 de marzo de 2024. Al momento de quedar debidamente registrado el equipo, los guardametas tendrán la oportunidad de participar gratis en el duelo de porteros de la Copa Chapus, que se realizará el 3 de abril y donde se premiará a los dos primeros lugares de cada categoría.

Los equipos participantes deberán estar conformados con un mínimo de 14 jugadores, a excepción de la sub 7 a la sub 11, el cual podrá ser de 12 jugadores mínimo. La categoría de participación en la modalidad de futbol 7 es para la sub 7 y sub 9 mixta, la sub 11 competirá en futbol 9, mientras que de la sub 13 a la sub 17, participará en la modalidad de futbol 11.