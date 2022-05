Del 28 al 31 de julio se realizará la VIII Copa Huatulco 2022 (14:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 18 de mayo. Con la frase “una tradición de pasión al futbol”, del jueves 28 al domingo 31 de julio en el municipio de Santa María Huatulco, se realizará la octava edición de la Copa Huatulco 2022, justa deportiva que convoca a ocho categorías de competencia y contempla juegos tanto para la rama femenil como varonil.

Después de un receso obligado por el tema de la pandemia, los torneos de futbol infantil y juvenil regresan a la costa oaxaqueña. En la rama femenil podrán participar las jugadoras de la categoría sub 15, para futbolistas del año 2006 y menores, también podrán participar de la sub 17, para jugadoras del año 2004 y menores.

En la rama varonil, podrán competir en la sub 7, para jugadores del año 2014 y menores, sub 9, para competidores del año 2012 y menores, se integra la sub 11, para futbolistas del 2010 y menores, así como la sub 13, para jugadores del año 2008 y menores, además de la sub 15, para jóvenes del año 2006 y menores, finalmente podrán jugar elementos del año 2004 y menores.

Para mayores informes sobre el torneo infantil y juvenil, se pueden comunicar al teléfono 951 569 09 62 o al 958 187 03 67. Los pasos para registrar el equipo son los siguientes: mandar un mensaje de WhatsApp a los números mencionados, solicitar la ficha de registro digital, llenar el formato de inscripción, realizar el pago de inscripción, recibir la credencial y esperar el rol de juegos del torneo.

Equipos de diferentes partes del estado y la república han iniciado su preparación para formar parte de la justa deportiva. El viernes 20 de mayo a las 18:00 horas como parte del fogueo previo al torneo, se enfrentará el Club Celeste contra la Academia de Futbol Ángel Bautista, mientras que el 23 de mayo a las 16:00 horas, la Academia LED UABJO jugará contra Rayados Oaxaca dentro de la categoría sub 9, en la unidad deportiva de Ciudad Universitaria.

