Del 23 al 26 de abril, la séptima edición de la Copa Chapus (13:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 15 de febrero. Con el lema “Semillero de campeones”, quedó definida la convocatoria para formar parte de la séptima edición de la Copa Chapus 2025, torneo de futbol infantil y juvenil que reúne a más de 100 equipos, la justa es muy competitiva y convoca a nueve categorías, desde participantes del año 2002 hasta 2020.

El torneo se llevará a cabo del 23 al 26 de abril, las categorías de participación son las siguientes: sub 5 mixta (2019-2020), sub 7 mixta (2017-2018), sub 9 mixta (2015-2016), sub 11 mixta (2013-2014), sub 13 varonil (2011-2012), sub 15 varonil (2009-2010), sub 17 varonil (2007-2008), sub 17 femenil (2007 y menores), así como sub 23 femenil (2002 y menores).

La premiación constará de trofeo y medallas para el equipo campeón, inscripción para la Copa Huatulco 2025, el subcampeón recibirá trofeo y medallas, mientras que el campeón goleador obtendrá trofeo y reconocimiento, se reconocerá al mejor jugador por partido, a la mejor porra y a los ganadores del duelo de arqueros, se les entregará trofeo y premio sorpresa.

La séptima edición de la Copa Chapus 2025 se realizará del 23 al 26 de abril, el 23 de abril se realizará la entrega de credenciales y el kit de entrenador de 16:00 a 18:00 horas, el duelo de porteros será de 15:00 a 18:30 horas, posteriormente la inauguración a las 18:30 horas en el estadio Independiente, 24 y 25 de abril la fase de grupos y el 26 de abril las finales y la premiación.

La competencia de futbol tendrá diversas sedes, algunas son en canchas de San Sebastián, el Polideportivo, la Alfombra Verde y el Estadio Independiente de San Jerónimo Tlacochahuaya. Para mayores informes del torneo y sedes de competencia, se pueden comunicar a los teléfonos 951 144 78 98 o al 951 231 16 05, de igual forma pueden visitar la página de Facebook Chapulineros de Oaxaca, Fuerzas Básicas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir