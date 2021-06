Defienden triunfo de candidato no registrado en Teposcolula; impiden que IEEPCO entregue Constancia de Mayoría a Morena (13:29 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oaxaca 12 de junio. Para defender el triunfo de Adalberto Reyes Ávila, quien ganó la elección a presidente municipal de San Pedro y San Pablo Teposcolula e impedir que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), entregará la Constancia de Mayoría a la candidata de Morena, quien obtuvo el segundo lugar, un grupo de personas tomaron las oficinas de esta instancia.

El día de ayer, el grupo de personas se plantó y colocó cartulinas en las oficinas del Consejo Municipal Electoral del IEEPCO de San Pedro y San Pablo Teposcolula, al enterarse que Nicanor Díaz Escamilla, de la Dirección de Organización Electoral y personal administrativo, ordenó que se le entregará la Constancia de Mayoría a la candidata de Morena, Brígida Santiago Hernández.

“Constancia de mayoría al candidato del pueblo”, “Ya lo dijo AMLO, el pueblo manda y el pueblo respeta”, “Exigimos constancia de mayoría para Adalberto Reyes Ávila”, eran algunas de las consignas que se podían leer en las pancartas que colocaron en las oficinas del IEEPCO de Teposcolula.

Los integrantes del Consejo Municipal Electoral del IEEPCO, de inmediato salieron a informar a los manifestantes que había sido Nicanor Díaz quien les había indicado que firmaran la Constancia de Mayoría y se la entregaran a la candidata de Morena.

Ante ello, la presidenta del Consejo le marcó a Nicanor Díaz Escamilla, frente a las personas que llegaron a protestar y de inmediato lo puso en altavoz para que todos escucharan.

“Ahí para todos, para que vayamos en la misma línea. Ya no hacemos nada, ni ustedes ni nosotros, y que se vayan a tribunales, el que quiera resolver algo, que sea en tribunales que lo resuelva”, indicó Nicanor Díaz Escamilla.

Agregó que: “La indicación que les di ya no, porque aquí ya me la revirtieron. Ustedes ya terminaron, ya no hagan nada, cuando se componga ahí el asunto político-social, pues ya hablaremos de entregar el inmueble, levantar el acta e integrar el expediente, etcétera, etcétera… ahorita estamos en pausa, hasta que esto se componga”.

“Ustedes no van a firmar ninguna constancia, tampoco nosotros. El camino son las instancias jurisdiccionales, el que quiera ir está en su derecho. Ustedes nada más sopórtense con un acta circunstanciada, en donde manifiesten que no pueden expedir una constancia a un candidato ganador, dado que se sienten amenazados por el pueblo, y por lo tanto no están en condiciones, que quede asentado el motivo del por qué no lo van a hacer”, abundó.

Al escuchar la determinación de Nicanor Díaz Escamilla, de la Dirección de Organización Electoral del IEEPCO, el grupo de manifestantes se retiró.

De acuerdo con el resultado del cómputo de las elecciones municipales de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Adalberto Reyes Ávila ganó la elección con 883 votos de ventaja por encima del segundo lugar, la candidata de Morena, Brígida Santiago Hernández.

Adalberto Reyes Avila, sería el candidato del partido Morena, pero al ser una mujer quien encabezará la candidatura, le fue negada.

Después entregó la documentación correspondiente para ser el candidato de Fuerza por México, sin embargo, cuando pretendía arrancar la campaña, le informaron que este no fue registrado por dicho partido político.

Ante ello, con los que serían los integrantes de su planilla iniciaron campaña como candidato no registrado.

Durante los 30 días de campaña, entregaron folletos de las acciones de gobierno que implementarían en caso de ganar la elección municipal.

También informaron a las y los habitantes de San Pedro y San Pablo Teposcolula, cómo tenían que votar, escribiendo el nombre completo del candidato en el recuadro de Candidato no registrado que aparecía en la boleta electoral.

El virtual ganador de la elección es originario del barrio San Francisco de Asís, del citado municipio, es docente de la Escuela Secundaria número 32 de Teposcolula, es ingeniero agrónomo de profesión, egresado de Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), ubicada en el municipio de Saltillo, en el estado de Coahuila.

