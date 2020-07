Defiende PAN iniciativa de ingreso básico universal que ayudaría a mexicanos a sobrellevar la crisis (20:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 3 de julio. El senador del Partido Acción Nacional (PAN) Damián Zepeda Vidales, aseguró que la iniciativa del Ingreso Básico Universal, presentada por la bancada panista en el Senado de la República, ayudaría a todos los mexicanos a sobrellevar la grave crisis económica que la pandemia por Covid-19 ha generado en el país.

A través de una conferencia sobre el Ingreso Básico Universal que ofreció por Zoom principalmente a la militancia panista oaxaqueña encabezada por la presidenta estatal Natividad Díaz Jiménez, detalló que la pandemia del coronavirus agarró a México muy mal, a pesar de lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que “íbamos bien hasta que nos cayó el coronavirus, pero que no nos engañe, ya estábamos mal desde antes del Covid-19”.

“Hay cuatro grandes motores por los que funciona una economía: el consumo de la gente, las exportaciones, la inversión y el gasto”.

En el consumo, explicó, podríamos decir que se estaba relativamente bien al crecer 1 por ciento, es decir, la gente estaba gastando, en las exportaciones también se exportaba más de lo que se importaba, sobre la inversión, esta se cayó, ya que el 90 por ciento de los que invierten son los mexicanos, y se cayó con el mensaje que envió López Obrador al cancelar la obra del aeropuerto, a los empresarios les dió miedo invertir al recibir un mensaje irracional y de que no se respetarían los contratos por parte del presidente.

“En el gasto el gobierno federal está invirtiendo la mitad de lo que en su momento invirtió el gobierno federal panista, y en lo que está invirtiendo lo está haciendo mal, así nos agarró el Covid-19, sin dejar de lado la ola de violencia que se vive en México, en donde nunca en la historia de este país hubo un año tan violento como lo fue el 2019”.

El ex diputado local por Sonora, lamentó que el Covid haya pegado de una manera tan grave en la salud y la economía, por eso el tamaño del problema es enorme.

Señaló que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha dicho que si en México no hay una intervención directa del gobierno federal habrá 10 millones de nuevos mexicanos que caerán en la pobreza extrema, es decir, que no les va a alcanzar ni para comer, además de 9 millones más que entrarán en algún tipo de pobreza.

“Por otro lado el Inegi dijo hace unas semanas que 12.5 millones de personas tan solo en abril de este 2020 perdieron su empleo y no tienen ningún ingreso, 6 millones más están subempleadas y 14 millones más no están trabajando y no están buscando trabajo porque creen que sus empresas los volverán a contratar, es increíble que el 52 por ciento de la gente que está en edad de trabajar no lo esté haciendo”, insistió.

Recordó que está crisis está afectando a 54 millones de mexicanos que trabajaban, de ellos el 60 por ciento de manera informal y 40 por ciento en el sector formal.

Manifestó que los afectados en esta contingencia no son los adultos mayores ni los becados menores a los que se les están entregando apoyos, son todos los demás millones de desempleados que no pueden salir a trabajar porque el gobierno sin ayudarlos les ordenó cerrar.

Por eso sostuvo que ante esta crisis el PAN estaba proponiendo hacer algo, y es aquí donde entra el Ingreso Básico Universal, ya que con esta propuesta real el gobierno garantizaría una línea fiscal para todos los mexicanos, al aprobar entregar un salario mínimo de 3 mil 207 pesos a todos los mexicanos mientras dura la contingencia, esta cifra basada en el Coneval que señala que este es el mínimo indispensable para que un persona cubra sus gastos básicos de manera mensual.

“Porque el gobierno prohibió el trabajo pero no dijo que comerían todo este tiempo los que no están laborando y viven al día, 54 millones de mexicanos trabajan en el comercio informal, no tienen un patrón que los apoye, por eso debió de haber entregado una compensación para que así todos se quedaran en sus casas como lo pidió”.

Damián Zepeda, criticó que López Obrador les tenga como un odio a los empresarios y no le haya importado mandar cerrar a todas las empresas.

“Debe de aceptar que si mandó cerrarlas estas van a quebrar, si diera el Ingreso Básico a las empresas para que estas a su vez lo entregaran a sus trabajadores como un sueldo, ayudas a los dos, es una manera dual de apoyar, pero como quiere que todos cierren y se vayan a sus casas sin apoyo”, cuestionó.

Dijo que si aceptara esta propuesta que se está implementando en todo el mundo, entregaría 160 mil millones de pesos al mes a los mexicanos que le alcanzaría perfectamente entregar con el recurso que el gobierno federal maneja.

“En Estados Unidos a todos les llegó el apoyo del gobierno de más de mil dólares a pesar de que este país lo gobierna un rico, la propuesta fue aprobada de manera unánime, recordemos que la mitad de la gente en México no está trabajando, estamos en medio de una gran crisis que requiere de una acción de esta naturaleza”.

Puntualizó que era indebido e inhumano que el gobierno federal haya prohibido trabajar a la gente sin entregar un apoyo a pesar de que esta medida la están recomendando aplicar en todo el mundo.

Compartir